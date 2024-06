Žigart je že v četrtek slavila v vožnji na čas, s čimer se iz Trebnjega proti novim izzivom, naslednji bo dirka po Italiji, odpravlja z dvojno državno krono. Tokrat po dobre tri ure dolgi vožnji ni imela prave tekmice, na koncu pa je slavila s prednostjo 10:47 minute pred Pintar, do brona pa je prišla Špela Kern (Cofidis) z zaostankom 11:03 minute.

Članice so sicer dirkale skupaj s starejšimi mladinci in mlajšimi članicami na 107,5 km dolgi trasi s skupaj 1870 višinskimi metri. En krog v Trebnjem je sicer dolg 21,5 km z zahtevnim klancem na Grmado (1,7 km/10,6 %) po polovici kroga.

Znani prvaki in prvakinje pri mlajših, na delu še moški člani in mlajši člani

Jakob Omrzel je slavil med starejšimi mladinci. Foto: Ana Kovač Med starejšimi mladinci je slavil Jakob Omrzel pred Erazmom Valjavcem, ki je zaostal 2:14 minute, ter Nejcem Peterlinom, ki je ciljno črto prečkal skoraj deset minut za zmagovalcem.

Med mlajšimi mladinci je prvak postal Vanja Kuntarič Žibert pred Majem Bohakom in Lovrom Rantom, pri starejših mladinkah pa je naslov državne prvakinje romal v roke sicer specialistki za gorsko kolesarstvo Maruši Terezi Šerkezi. Slavila je pred Saro Pestotnik in Zojo Ferlež. Med mlajšimi mladinkami je bila najboljša Eva Terpin pred Meto Tancik in Lino Mehle.

Ob 14. uri so 150,5 km dolgo traso (sedem krogov) začeli še člani in mlajši člani. Prvi favorit za zmago je četrtkov zmagovalec kronometra Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).