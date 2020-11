Aktualna državna prvakinja v kronometru je zadnjih šest sezon dirkala za slovensko ekipo BTC City Ljubljana, ki se je lani združila z italijansko ekipo Ale Cipollini in nastopala pod združenim imenom Alé BTC Ljubljana.

S srčnim izbrancem Tadejem Pogačarjem sta aktualna državna prvaka v kronometru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žigartova je podpisala pogodbo za prihodnji dve leti, v ekipo pa bo, kot so pri Mitchelton Scottu zapisali v sporočilu za javnost, prinesla svežo mladostniško energijo, nanjo pa računajo predvsem v gorskih etapah.

