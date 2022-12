Pogačarjevi so se odločili za spremembo

Kolesarska ekipa UAE Emirates, katere glavni zvezdnik je Tadej Pogačar, je zamenjala dobavitelja oblačil in razkrila nov dizajn dresov za leto 2023, ki ga je izdelala italijanska znamka Pissei. Slednji je kot dobavitelj opreme zamenjal Gobik, ki je ekipo opremljal zadnji dve leti, še pred tem so kolesarji nosili drese Championa. Pissei, ki so ga v Toskani ustanovili leta 1978, je s celotno zasnovo debitiral v svetovni seriji.

Ekipa bo drese in kratke hlače izbirala glede na vreme, Pissei je namreč razvil popolnoma nov komplet opreme po meri z ultralahkimi in zračnimi tkaninami za najbolj vroče pogoje, poroča cyclingnews.com.

Kolesarji ekipe so se z opremo že seznanili na nedavnem predsezonskem srečanju v Abu Dabiju.

"Veseli smo, da smo začeli to partnerstvo. Sodobna kolesarska oblačila nenehno napredujejo in se izboljšujejo, Pissei, inovativno podjetje, pa je v ospredju tega napredka. Njihova pozornost do detajlov z raziskovanjem novih materialov in iskanjem najboljše možne kombinacije udobja in aerodinamike nas je prepričala," je dejal izvršni direktor ekipe Mauro Gianetti.