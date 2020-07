Tour 2021 se bo prihodnje leto zaradi OI začel en teden prej

Kolesarska dirka po Franciji se bo prihodnje leto začela en teden prej kot običajno. Razlog so olimpijske igre v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na 2021. Tour bo startal 26. junija in se končal nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger.

Tako bodo imeli najboljši kolesarji na svetu dovolj časa za pripravo na cestno dirko v okolici gore Fuji ter kronometer, ki je predviden nekaj dni kasneje.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je ob tem objavila še preostale termine dirk svetovne serije 2021. Prva velika večetapna dirka bo Giro po Italiji (od 8. do 30. maja), Tour je na sporedu od 26. junija do 18. julija, Vuelta pa od 14. avgusta do 5. septembra. Svetovno in evropsko prvenstvo v cestni vožnji sta prav tako predvidena en teden prej kot sicer.

Od klasičnih dirk je Milano - San Remo na sporedu 20. marca, dirka po Flandriji 4. aprila, Pariz - Roubaix 11. aprila, dirka po Lombardiji pa 9. oktobra.

Uci je dodala, da prireditelji dirke po Kaliforniji in dirke London - Surrey niso zaprosili za licenci, iz koledarja pa so odpadle tudi dirke za VN Quebeca, VN Montreala ter dirka po Hamburgu.

"Uci WorldTour je sestavljen iz 35 dirk. Začel se bo v Avstraliji v drugi polovici januarja ter končal oktobra na Kitajskem. Kolesarili bomo v dvanajstih državah in na štirih celinah," je zapisala Mednarodna kolesarska zveza.