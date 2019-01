To so slovenski športniki, ki so trenutno suspendirani zaradi dopinga

Kolesar Jani Brajkovič je deveto ime na seznamu slovenskih dopinških prekrškarjev, ki so zaradi kršitve protidopinških pravil trenutno suspendirani in se ne morejo udeleževati športnih dogodkov.

Kot strela z jasnega je danes odjeknila novica, da je eden najbolj izkušenih slovenskih kolesarjev, Jani Brajkovič, aprila na dirki Po Hrvaški oddal pozitiven dopinški test. Ker je dokazal, da je šlo za nenamerno zaužitje sestavine metilheksanamin, ki je na listi prepovedanih živil, ni pa bila zabeležena na deklaraciji prehranskega preparata, ki ga je Brajkovič užival, mu je Mednarodna kolesarska zveza naložila zgolj desetmesečno prepoved nastopanja.

35-letni Belokranjec zanika, da bi šlo za namerno kršitev pravil, vendar prevzema odgovornost za storjeno napako.

Brajkovič je deveti slovenski športnik, ki se je znašel na seznamu trenutno suspendiranih zaradi kršitve protidopinških pravil. Med njimi so trije kolesarji (Igor Kopše, Kristjan Fajt in Jure Kocjan), biatlonka Teja Gregorin, plavalki Tanja Šmid in Špela Bohinc, atlet Domen Hafner in igralec ameriškega nogometa Luka Skukan.