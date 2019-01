Brajkovič pozitiven na dopinškem testu; zanika, da bi šlo za namerno kršitev pravil

Janija Brajkoviča je Mednarodna kolesarska zveza konec lanskega julija obvestila, da vzorec, ki so mu ga odvzeli 18. aprila na dirki po Hrvaški, vsebuje manjšo količino prepovedane substance metilheksanamin (MH). MH deluje kot stimulans in je v tekmovalnem športu prepovedan.

"Vse deklaracije vedno natančno preverim, in te sestavine na njih bi bilo," je svojo plat zgodbe za Sportal opisal Brajkovič. "Očitno je bil eden od nadomestkov obroka z beljakovinami in ogljikovimi hidrati kontaminiran s to sestavino," ugiba kolesar, ki je nadomestek kupil na spletu.

"Vrednost te snovi v urinu je bila zelo majhna oziroma od 30- do 70-krat manjša, kot bi bila, če bi jo zaužil namenoma kot poživilo," je pojasnil. "Snov so do leta 2017 dodajali v preparate, ki jih športniki zaužijejo pred treningom, nato pa so jo zaradi nevarnosti zdravju prepovedali."

V sezoni 2018 je Brajković vozil za novomeško Adrio Mobil, trenutno pa je brez kluba. Kot je zatrdil v pogovoru za Sportal desetmesečna prepoved nastopanja v športu še ne pomeni konec njegove tekmovalne poti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Poudarja, da prepovedane substance ni zaužil namenoma, a se hkrati zaveda, da je sam odgovoren za snovi, ki jih uživa.

Brajkovića so testirali po drugi etapi aprilske dirke po Hrvaški, za pozitiven test pa je izvedel konec julija. "To je tri mesece pozneje, zato tega produkta nisem imel več oziroma sem ga porabil, kar pomeni, da tudi nisem imel embalaže oziroma njene vsebine, da bi jo lahko testirali. Vse nakazuje na to, da sestavine nisem zaužil namenoma, se pa strinjam, da je odgovornost navsezadnje samo moja." Tudi zato ni zahteval testiranja vzorca B.

Desetmesečna kazen za kršitev protidopinških pravil

Brajkovič je za kršitev protidopinških pravil dobil desetmesečno kazen, ki je začela teči 1. avgusta letos, ko se je kar sam suspendiral. Kot je zapisal na svojem blogu, je bil ob prejetju novice v takem šoku, da tako ali tako ni bil sposoben kolesariti, niti se mu to ni zdelo primerno.

35-letni Belokranjec, svetovni prvak v kronometru v kategoriji članov do 23 let, je nazadnje vozil za novomeško Adrio Mobil, trenutno pa je brez kluba. Pred tem je pedala vrtel v dresu ekip Bahrain Merida, RadioSchack, Astana, Discovery Channel in Krke. Med njegovimi dosežki velja izpostaviti 9. mesto v generalni razvrstitvi Dirke po Franciji leta 2012 in zmago na dirki Po Sloveniji istega leta ter zmago na kriteriju Dauphine dve leti prej.

Iz kluba Adria Mobil, katerega član je bil Brajkovič v sezoni 2018, so sporočili, da se v skladu z odločbo Brajkoviču zbrišejo samo rezultati na dirki Po Hrvaški, ne pa tudi rezultati, ki jih je dosegel po odvzetem pozitivnem vzorcu v aprilu.



Javnosti so posredovali uradno pojasnilo o postopku, ki ga je zoper Janija Brajkoviča vodila in zdaj tudi zaključila Mednarodna kolesarska zveza.



Julija 2018 smo bili v Kolesarskem klubu Adria Mobil s strani Mednarodne kolesarske zveze UCI obveščeni, da je bil naš kolesar Jani Brajkovič pozitiven na antidopinški kontroli v mesecu aprilu 2018. V njegovem vzorcu so našli povečano vsebnost metilheksamina (Methylhexaneamine), glede na količino in vrsto pa to ni pomenilo direktni in takojšnji suspenz kolesarja. Po dogovoru s tekmovalcem, UCI in klubsko politiko glede dopinških prekrškov od julija dalje Brajkovič ni več tekmoval. Po antidopinških pravilih UCI klub ni bil obvezan takoj suspendirati kolesarja. Tekmovalec je vseskozi sodeloval z UCI pri dokazovanju izvora prepovedane snovi, ki se je našla v njegovem vzorcu. Jani Brajkovič je dokazal, da je bila povečana vsebnost metilheksamina rezultat njegove neprevidnosti - na spletu je na lastno pest kupil prehranske dodatke, ki so bili kontaminirani z omenjeno snovjo. Na izdelku ni bilo napisano, da vsebuje omenjeno snov. Kazen za tak prekršek je po pravilih 24 mesecev prepovedi nastopanja, vendar je Brajkoviču Mednarodna kolesarska zveza kazen zmanjšala na 10 mesecev, in sicer zaradi opisanega poteka dogodkov pri vnosu prepovedane snovi. V skladu z odločbo se Janiju Brajkoviču zbrišejo samo rezultati na dirki Po Hrvaški, ne pa tudi rezultati, ki jih je dosegel po odvzetem pozitivnem vzorcu v aprilu.



Jani Brajkovič in KK Adria Mobil nista sklenila dogovora o skupnem sodelovanju v sezoni 2019.



KK Adria Mobil, direktor kluba Bogdan Fink

To ni slovo

Kot je Brajkovič povedal za Sportal, se od kolesarstva še ne želi posloviti, se pa zaveda, da bo madež težko spral s svojega imena. "Ko se v kolesarstvu zgodi kaj takega, vsi dvignejo roke. To je dejstvo. A rad bi še dirkal. Kje, kako in kdaj, je vprašanje, ne bom pa dovolil, da mi drugi krojijo življenje, tako kot se mi to dogaja zadnjih pet let."

Na svojem blogu je med drugim zapisal, da pozitiven dopinški test in vse, kar mu bo sledilo, ni najtežja stvar, ki se mu je zgodila v kolesarstvu. "Bil sem žrtev mobinga in izobčenec v ekipi, ker se nisem želel izpostavljati smrtonosnim posledicam dopinga. Med dirko po Franciji me je moštveni kolega zaradi tega celo davil. Po podpisu pogodbe so mi rekli, da sem nihče in nevreden ter da bodo poskrbeli, da ne bom nikoli več dirkal."