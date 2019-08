Tanja Žakelj osma na SP v krosu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žakljeva je izenačila najboljši dosežek v sezoni, osma je bila tudi na svetovnem pokalu v Val di Soleju. Nekdanja svetovna prvakinja v konkurenci mladink in mlajših članic se je celotno dirko borila za mesto v prvi deseterici, v drugi polovici dirke pa se je utrdila na osmem mestu. Za Ferrand-Prevotovo je zaostala tri minute in 40 sekund.

Žakljeva je prišla do tretje najboljše uvrstitve na SP v članski elite konkurenci, boljša je bila leta 2014 v Hafjellu, ko je končala na četrtem mestu, ter leta 2013 v Pietermaritzburgu, ko je bila peta.

Francozinja je prišla do drugega naslova v članski konkurenci, prvega je osvojila leta 2015 v Vallnordu v Andori. Neffovo, prvakinjo iz leta 2017, je danes premagala za 43 sekund, presenetljivo tretjo McConnellovo pa za minuto in 17 sekund.

Branilka naslova Američanka Kate Courtney je bila peta.

Do konca SP so le še nedeljske dirke v spustu. Slovenske barve bodo branili člana Monika Hrastnik ter Jure Žabjek in mladinec Žak Gomilšček.

Preberite še: