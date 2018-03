Tadej Valjavec se pri štiridesetih vrača na dirke

"Priznam, ob svojem slovesu leta 2013 sem globoko v sebi čutil, da še nisem rekel zadnje. To je v zadnjih letih vse bolj prihajalo na plan. Največ sem se v tem času vozil na gorskem kolesu, a ko je bil čas, sem zajahal tudi specialko. Po bolj načrtni pripravi v letošnjem zimskem času je padla odločitev, da se najprej preizkusim na magistrali," so bile prve besede otroka kranjskega kluba, ki je v karieri pozneje zastopal še barve Fassa Bortola, Phonaka, Lampreja, AG2R, Manisasporja, kariero pa nato končal v dresu domačega kluba leta 2013 po domači dirki v Kranju, kjer je osvojil deseto mesto.

"Na kolesu se še vedno počutim odlično"

Istrska pomlad bo pravzaprav le ena od preizkušenj za Valjavca, ki se bo v tej sezoni posvetil dirkanju na gorskem kolesu. "Že vse od svojih začetkov sem se rad vozil na gorskem kolesu, a v kasnejši karieri za to ni bilo veliko časa. Po letu 2013 sem veliko kilometrov opravil po Pokljuki in v sebi vedno ohranjal nekaj upanja, da bi nekoč nastopil na dirki za svetovni pokal. V letošnji zimi sem se bolj za šalo kot zares udeležil ciklokrosa v Škofji Loki in med dirko sem se odločil, da letos poskusim. Na kolesu se še vedno počutim odlično, tudi rezultati kažejo, da sem morda v še boljši formi kot takrat, ko sem končeval kariero. Zavedam se, da je dirka v svetovnem pokalu nekaj povsem drugega, a odločil sem se poskusiti, zakaj pa ne," je svoje želje in cilje razkril Valjavec, ki bo torej od četrtka dalje na voljo Matjažu Zevniku na cestah Istre, med drugim pa tudi odlična in prepotrebna podpora mlajšim sotekmovalcem v ekipi.

Foto: Sportida

Prvi preizkus bo že v četrtek

"S Tadejem sva o tej ideji govorila že nekajkrat med zimo, a bolj kot ne v šali. Nato je padla odločitev, da zares poskusi. Bomo videli, zagotovo je to dobrodošlo za naš klub, tudi s tekmovalnega vidika, predvsem pa me veseli dejstvo, da bo lahko svoje bogate izkušnje prenašal na naše mlade fante. Sam pravi, da je pripravljen dobro, karkoli napovedovati pa je za zdaj prezgodaj. Prvi preizkus bo že v četrtek, nato bomo videli, kje smo," je za spletno stran kluba dejal Zevnik.