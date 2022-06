Tadej Pogačar v velikem slogu do naziva kralj

Iz leta v leto ima dirka Po Sloveniji vse več pozornosti svetovne kolesarske javnosti in nič drugače ne bo letos, saj bo na njej nastopil trenutno najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar. Prav domače ceste si je še drugič zapored izbral kot pripravo na sloviti Tour de France, ki ga bo skušal osvojiti tretjič zapored.

Prav poseben razlog je imel lani, da si je za generalko izbral dirko Po Sloveniji, ki bo letos doživela 28. izvedbo. Pred tem je še nikdar ni osvojil, na njej pa je kot golobradi mož že večkrat nastopil.

Morda je boljši končni izkupiček pričakoval pred dvema letoma, ko je na koncu slavil zmago njegov moštveni kolega Diego Ulissi. Pogi je osvojil četrto mesto, zato pa sta vlogi zamenjala leto pozneje. Mladi slovenski kolesarski zvezdnik se je odločno podal na progo in si v velikem slogu pokoril tekmece.

Moštvo UAE Emirates je z izjemno močno zasedbo, ki je poleg Pogačarja in Jana Polanca vključevala še Ulissija, Poljaka Rafala Majko – oba že nekdanja šampiona dirke Po Sloveniji –, Portugalca Ruija Oliveiro, italijanskega sprinterja Mattea Trentina in norveškega garača Vegarda Laengena, in brezhibno taktiko napadlo in osvojilo skupno zmago. V boju za zeleno majico najboljšega so bili sami sebi največji tekmec. Največjega tekmeca so imeli v Bahrain Victorious, pri katerem so bili na koncu veseli z rdečo majico motiviranega Mateja Mohoriča, ki se je dobro zavedal, da v boju za skupno zmago proti mlajšemu rojaku nima možnosti.

Kralj postal že na celjskem gradu

Odločilna je bila že druga etapa od Žalca do Celja. Jasno je bilo, da bo v tej etapi napadel. In fant s Klanca pri Komendi ga je uprizoril na zimzeleno Svetino, kakšnih 24 kilometrov pred ciljem. Odpeljal se je tekmecem in drvel proti etapni zmagi. Na celjskem gradu se je veselil uspeha in imel pred najbližjimi zasledovalci minuto in 22 sekund prednosti – to sta bila Mohorič in Ulissi.

Foto: Vid Ponikvar

Tretji dan je za Pogačarja predstavljal zatišje pred sobotnim "neurjem" na Sveti Gori. Pogledi članov ekipe UAE Emirates so bili usmerjeni praktično le proti Matteu Sobreru iz ekipe Astana – Premier Tech. Vsi so čakali na zaključno akcijo, na Sveto Goro, in dobili so jo. Videti je bilo, da se je Pogi vzpenjal toliko, da je nadziral Italijana v dresu kazahstanskega moštva, medtem ko je etapno zmago prepustil moštvenemu kolegu Ulissiju. A sprva ni kazalo, da bo razplet takšen, saj je kakšen kilometer pred ciljem Ulissi popustil, nato pa je spet ujel priključek. Skupaj s Sobrerom sta se podala v šprint za etapno zmago, Pogačar jima je sledil in na koncu Sobrera tudi prehitel.

Vesel za moštvenega kolega, vesel zase

"Etapa je bila za nas izvrstna. Dvojna zmaga, odličen izid. Forma je dobra. Lahko smo ponosni. Mislim, da smo danes odpeljali brezhibno. Majka je postavil ritem, vsi smo šli skupaj. Sobrero je bil danes precej močan. Vedeli smo, da je Diego najhitrejši. Ko smo prišli bližje cilju, je Diego pospešil. Diego si to zmago zasluži. Zlasti po letu, ki ga je imel zaradi težav s srcem. Prišel je po zmago. Zasluži si jo. Jaz sem zmagal v drugi, on v današnji etapi," je Pogačar pred letom pozdravil uspeh moštvenega kolega, sam pa se veselil, da je več kot uspešno obdržal zeleno majico vodilnega.

Foto: Vid Ponikvar

Zadnji dan je le potrdil zmago na trasi z zaključkom v Novem mestu in tako prvič v karieri osvojil dirko Po Sloveniji. Glede na njegovo veljavo in predstave, ki jih kaže v letošnjem letu, bi bilo veliko presenečenje, če ne bil zmage ponovil. Zlasti, ker je trasa takšna, da bi moral na njej zlomiti tekmece. Vse skupaj se bo začelo 15. junija, 19. junija pa bi ga lahko pozdravili kot novega starega kralja. In do zdaj je dvakrat zapored slavil zmago na dirki Po Sloveniji le še en kolesar − Mitja Mohorič, ki je bil v dresu Perutnine Ptuj najhitrejši leta 2003 in leta 2004.