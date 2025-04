Tako kot vedno kadar se pojavi na startu, bo Tadej Pogačar tudi danes glavni favorit za zmago na zadnjem spomladanskem kolesarskem spomeniku sezone, dirki Liege-Bastogne-Liege. La Doyenne ali staro damo je 26-letni Slovenec dobil že dvakrat (2021 in 2024), dvakrat pa ima nanjo tudi nekoliko bolj grenke spomine. Leta 2022 je preizkušnjo izpustil zaradi smrti mame svoje zaročenke Urške Žigart, leto pozneje pa je sicer nastopil, a že po 80 kilometrih zaradi padca in zlomljene kosti v zapestju odstopil. Kolesarje čaka 252 kilometrov in 4.365 višinskih metrov. Od Slovencev bo poleg Pogačarja na startu še Domen Novak, njegova desna roka v ekipi UAE Emirates-XRG, ter Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck), ki bo prvič nastopil na spomeniku v članski konkurenci. Na ženski dirki bosta nastopili Urška Žigart (AG Insurance–Soudal) in Špela Kern (Cofidis). Start bo ob 10.15, prihod v cilj v Liegeu pa nekaj po 16. uri.

Z današnjo klasiko Liege-Bastogne-Liege se za 26-letnega Tadeja Pogačarja (UAE Emirates-XRG) končuje prvi del sezone. Najboljši kolesar sveta je v tekmovalnem pogonu že vse od sredine februarja, vmes je zbral že šest zmag, tudi na sloviti dirki po Flandriji, in pomlad bi zagotovo rad končal na enak, zmagovit način.

Trasa dirke Liege-Bastogne-Liege:

Prvi, ki mu bo to skušal preprečiti, je leto mlajši Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quickstep), ki je za razliko od slovenskega šampiona zelo svež, saj se je na tekmovanja vrnil šele prejšnji petek, pred devetimi dnevi, in z zmago na Brabantski puščici takoj pokazal, da je od poškodbe sredi decembra lani trdo garal za povratek v karavano.

Pogačar: Mislim, da se bo veliko fantov borilo za zmago

Pogačar je bil na sobotni predstavitvi ekip dobro razpoložen, zatrdil je tudi, da si je uspel odpočiti od naporov sredine Valonske puščice, kjer je znova prikazal dominantno predstavo v zaključku.

"Bolj ali manj bo tako kot vedno. Dolga in težka dirka, kjer bo vse odvisno od nog. Bomo videli, upamo pa, da bo vseh sedem naših kolesarjev v odlični formi, da bomo lahko naredili lepo dirko za našo ekipo," je svoja pričakovanja v pogovoru z novinarji strnil Pogačar.

Remco Evenepoel na ogledu trase. Foto: Guliverimage

Kar zadeva konkurenco, je tudi sam izpostavil Evenepela, ni pa pozabil niti na kolesarje ekipe Lidl-Trek. "Ni skrivnost, da je Remco Evenepoel v izjemni formi. A tudi Lidl-Trek ima verjetno dva kolesarja, ki lahko zmagata. In potem je tu še kdo, ki bo tisti dan v odlični formi, tako da bomo videli. Mislim, da se bo veliko fantov borilo za zmago in mi bomo med njimi," je napovedal Pogačar. Zanj je LBL zadnja dirka pred pripravami na francoski Tour, ki se bo začel 5. julija v Lillu. Pred tem bo Pogačar svojo formo preveril še na Kriteriju po Dofineji (8. do 15. junij), kjer se bo prvič letos srečal z Jonasom Vingegaardom (Visma).

Zasedba UAE Emirates-XRG za Liege-Bastogne-Liege:



Tadej Pogačar, Domen Novak, Brandon McNulty, Felix Grosschartner, Stake Vegard Laengen, Pavel Sivakov in Florian Vermeersch.

Tom Pidcock med ogledom trase. Foto: Guliverimage

Startna lista obeta

Pogačarju in Evenepoelu bodo načrte skušali pokvariti Britanec Tom Pidcock (Q36.5), Danec Mattais Skjelmose (Lidl-Trek), ki je letos oba že ugnal – presenetil ju je v ciljnem sprintu na dirki Amstel Gold Race -, Francoza Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels), drugi na sredini Valonski puščici, in Romain Bardet (Picnic PostNL).

Nase bosta skušala opozoriti tudi Belgijca Maxim Van Gils (Red Bull - BORA – hansgrohe) in Thibaut Nys (Lidl-Trek). Uvrstitve med najboljšo deseterico si odkrito želi tudi Lennert van Eetvelt (Lotto), ki - ne glede na to, kako čudno se to sliši - že vse od dirke po Flandriji tekmuje z zlomljeno nogo.

Od Slovencev bo poleg Pogačarja na startu še Domen Novak, njegova desna roka v ekipi UAE Emirates-XRG, ter Gal Glivar (Alpecin), ki bo prvič nastopil na spomeniku v članski konkurenci. Na ženski dirki bosta nastopili Urška Žigart (AG Insurance–Soudal) in Špela Kern (Cofidis).

Zadnji kilometer:

111. izvedba enodnevne kolesarske dirke Liege-Bastogne-Liege, znane kot La Doyenne ali stara dama, je dolga 252 kilometrov in ima 4.365 višinskih metrov. Kolesarje na eni najzahtevnejših enodnevnih preizkušenj v koledarju čaka 11 kategoriziranih vzponov.

Trasa, ki poteka po razgibanem ardenskem terenu, ima večino vzponov v zadnjih sto kilometrih. Najstrmejši bo Côte du Stockeu (1 km pri 12,8 %) 78,5 kilometra pred ciljem, najdaljši pa Col du Rosier (4 km pri 5,7 %) 60 kilometrov pred ciljem.

Že večkrat je bil odločilen vzpon na La Redoute približno 30 kilometrov pred ciljem, kjer je lani napadel Pogačar, leta 2022 in 2023 pa Evenepoel. V zaključku bi lahko odločil tudi Côte de la Roche-aux-Faucons, zadnji kategorizirani klanec pred spustom v Liege in zaključnima dvema kilometroma ravnine.

Vzpon na La Redoute je na dirki LBL pogosto del odločilnega trenutka. Foto: Guliverimage

Kolesarski spomeniki – pet veličastnih Kolesarski spomeniki, t. i. monumenti, so najprestižnejše in najstarejše enodnevne dirke na svetu. Na kolesarskem koledarju jih je pet, obstajajo pa pobude, da se na seznam uvrsti še katero od dirk, na primer makadamsko italijansko klasiko Strade Bianche: Milano–San Remo (La Primavera, marec),

Dirka po Flandriji (Ronde van Vlaanderen, začetek aprila),

Pariz–Roubaix (Pekel severa, sredi aprila),

Liège–Bastogne–Liège (Stara dama, konec aprila),

Il Lombardia (Klasika odpadlega listja, oktober). Med še aktivnimi kolesarji imata največ zmag na spomenikih Pogačar in nizozemski specialist za klasike Mathieu van der Poel – oba po osem – a bi Slovenec razmerje v številu zmag lahko že danes premaknil v svojo korist.

Preberite še: