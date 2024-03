Pogačar začenja sezono: Pogrešal sem dirkanje, grem na zmago! #video

Danes bo tekmovalno sezono odprl najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Izbral si je spektakularno italijansko klasiko Strade Bianche, dirko, ki jo je dobil že leta 2022. Slovenskega asa domala vsi omenjajo kot daleč najresnejšega favorita za zmago in tudi podaljšana trasa – ta zdaj šteje napornih 215 kilometrov – bi mu utegnila iti še dodatno na roko. Vsaj tako meni še en slovenski adut Matej Mohorič, ki pa je tako kot še nekaj odličnih kolesarjev odločen, da prepreči Pogijev šov. Dogajanje bomo v živo pospremili tudi na Sportalu, začnemo malo po 11. uri.

"Letos smo malce drugače pristopili k sezoni, malo kasneje začenjam tekmovati, saj imam v načrtu dva grand toura. Za mano so dobre zimske priprave, tudi na teh lahko simuliraš dirkaške razmere, a moram priznati, da sem že močno pogrešal dirke," je v intervjujih za Eurosport in La Gazzetta dello Sport razlagal 25-letni slovenski šampion. Nazadnje je dirkal 7. oktobra lani, ko je še tretjič osvojil Lombardijo.

Takole je bilo na petkovi predstavitvi ekip:

Wellens se ga na treningu ni mogel otresti

"Bomo videli, kako se bodo odzvale noge in kako bo potekala dirka," je na petkovi predstavitvi ekip še dejal Pogačar, ki bo imel v ekipi UAE Emirates ob sebi močne pomočnike, v prvi vrsti izkušenega Belgijca Tima Wellensa, ki ima za seboj že pet dirk, nazadnje pa je na belgijski klasiki Kuurne–Bruselj–Kuurne osvojil drugo mesto.

Wellens je v petek v Sieni razlagal, da je sam v odlični formi, da pa se mu na intenzivnih ekipnih treningih niti približno ni uspelo otresti Pogačarja. Tudi Švicar Marc Hirshi je že dodobra zagrizel v sezono in konec februarja zmagal na francoski dirki Faun Drome Classic, v Pogačarjevi ekipi bodo še Domen Novak, Jan Christen, Filippo Baroncini in 20-letni mehiški up Isaac Del Toro.

Foto: Guliverimage

"Zaradi dežja bo dirka še boljša"

Leta 2022 je Pogačar Strade Bianche osvojil s skoraj 50-kilometrskim solo napadom, lani je Pidcock napadel dobrih 23 kilometrov pred ciljem. Tudi letos kakšnega sprinta večje skupine ne gre pričakovati. "Po mojem mnenju bo šlo za zanimivo dirko. Ker je daljša, bo zaključek zelo zahteven. Zaradi dežja bo dirka še boljša. Makadamski sektorji bodo bolj čvrsti in s tem hitrejši," je še povedal prvi kolesar z lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Za soboto je napovedana možnost dežja, a majhna in bolj v jutranjih urah. Vseeno bo makadamska podlaga najverjetneje vsaj vlažna, prav hudo se torej ne bo prašilo. Temperature v času dirke pa naj bi bile prijetnih od 11 do 14 stopinj Celzija.

Foto: Strade Bianche 2024

"Če ne bo imel defekta, bo zmagal"

"Če ne bo imel defekta, bo zmagal," je o Pogačarju dejal strokovni komentator z Eurosporta Jeroen Vanbelleghem. In res, za zmago na Strade Bianche je potrebne tudi nekaj sreče. Letos kolesarje čaka 15 makadamskih sektorjev v skupni dolžini nekaj več kot 71 kilometrov oziroma tretjino celotne trase. Najdaljša makadamska odseka sta dolga več kot enajst kilometrov, med njima sta osem- in devetkilometrska odseka, prav ta osrednji del dirke – med 75. in 160. kilometrom – bo najnapornejši.

Tudi Mohorič ima načrt

Ob Pogačarju bo eden izmed favoritov tudi svetovni prvak na makadamu Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Ob Mohoriču bo v ekipi Bahrajna še Matevž Govekar. "Počutim se dobro, čeprav se otvoritveni konec tedna ni izšel povsem po mojih željah. Te dirke se lotevam s previdnim optimizmom. Menim pa, da bo spremenjena trasa spremenila tudi dinamiko dirke. Zaradi dolžine utegne biti bolj po okusu lažjih kolesarjev, hribolazcev in specialistov za dirkanje na skupni seštevek. Odvisno bo od naše taktike," je na predstavitvi povedal Mohorič.

Foto: Strade Bianche 2024

Kdo vse so še favoriti?

Ob obeh Slovencih strokovnjaki v boju za zmago pričakujejo še lanskega zmagovalca, Britanca Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers), Kolumbijca Daniela Martineza (BORA - hansgrohe), Francoza Christopha Laporta (Visma | Lease a Bike), Američana Seppa Kussa (Visma | Lease a Bike) in Neilsona Powlessa, Irca Bena Healyja (oba EF Education-EasyPost), Britanca Simona Yatesa (Jayco-AlUla) ...

Dirka se bo začela ob 11.10, pet minut kasneje naj bi kolesarji dosegli kilometer nič in bitka se bo začela zares. V cilju najboljše pričakujejo med 16.30 in 17.00.



Ob 9.40 bodo 137 kilometrov dolgo preizkušnjo po makadamskih cestah Toskane začele tudi ženske. Na startu bodo tri Slovenke, Urša Pintar in Špela Colnar v dresu ekipe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, ter Špela Kern (Cofidis).

