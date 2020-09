SP v cestnem kolesarstvu uradno v Imoli

Uci je v zelo hitrem času poiskala novo lokacijo prvenstva, potem ko so organizatorji v Švici ter Uci odpovedali tekmovanje, v katerem bi poleg članskih konkurenc nastopili tudi mlajši kolesarji. V Imoli pa bodo nastopili zgolj člani in članice v kategorijah elite v ženski in moški konkurenci. Izpeljali bodo le posamični dirki na čas (kronometer) ter cestni dirki.

The new venue for the 2020 UCI Road World Championships is Imola - Emilia Romagna! 🇮🇹



🗓Sep 24-27th

🌈 Featuring only elites races in the ITT & Road Race.

📄 More info 🔗 https://t.co/mIixxS4QPm#Imola2020 pic.twitter.com/zrqwpyBvSc