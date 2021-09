Smola za Rogličevega kolega, zbil ga je avto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za nizozemskega kolesarja Toma Dumoulina je konec sezone. Na treningu v Ardenih ga je namreč zbil avtomobil. Poškodoval si je zapestje in zaradi neljubega dogodka predčasno končal sezono.

Moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Tom Dumoulin je imel v zadnjih letih veliko težav s pomanjkanjem motivacije. Januarja se je odločil za premor, ker je izgubil voljo do dirkanja. Po umiku iz kolesarskega sveta je vendarle posvetil žarek upanja in spet je dobil elan za nadaljevanje kariere.

Kmalu je bil poplačan, in to z lepo nagrado, ki si jo je prikolesaril sam. Na olimpijskih igrah v Tokiu je namreč v kronometru osvojil srebrno medaljo in zaostal le za slovenskim šampionom Rogličem. Srebrn je bil že na olimpijskih igrah v Riu 2016, zlato odličje pa je v isti disciplini osvojil na svetovnem prvenstvu v Bergnu, kjer je prehitel prav Rogliča.

A se mu je zdaj zgodil nov neljub dogodek. Na treningu v Ardenih ga je namreč zbil avto. Ob tem si je huje poškodoval zapestje, zaradi česar bo moral na operacijo, posledično pa je že končal sezono.

"Zelo sem razočaran. Čutil sem, da se vračam v formo, a žal je sezone zame konec. Veselil sem se teh dirk, ki mi zelo ustrezajo," je povedal 30-letni kolesar, ki se je pripravljal na dirke na začetku oktobra. Nastopil bi tudi na preizkušnji, ki nosi njegovo ime Tour de Dumoulin.