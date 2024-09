Slovenski mladinci z Valjavcem v boj za medaljo, Pogačar že na prizorišču #video

Vrste slovenske kolesarske reprezentance se počasi polnijo. Zvečer so v Zürich pripotovali še Tadej Pogačar, prvi favorit in glavni zvezdnik tega svetovnega prvenstva, Domen Novak, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Urška Žigart, ki jo cestna preizkušnja čaka v soboto, 28. septembra. Matic Žumer, ki bo v ekipi članov nadomestil poškodovanega Mateja Mohoriča, bo v Švico tako kot Luka Mezgec, ki je še včeraj dirkal v Belgiji, pripotoval danes, medtem ko Primož Roglič, ki je svoje nastope na prvenstvu začel že v nedeljo, ko je bil v vožnji na čas 12., ves ta čas izkorišča za trening v Švici.

Že danes se bodo v lov na medalje podali slovenski mladinci Bastian Petrič, ki je bil na cestni dirki EP sedmi, Sven Aleksander Mernik, Bor Ebner, Gašper Štajnar in glavni adut Erazem Valjavec, ki je v pogovoru za Sportal odkrito napovedal poskus boja za medaljo ali uvrstitev med prvo deseterico.

"Forma je tam, kjer mora biti, in to potrjujejo tudi številke. Trener pravi, da sem dobro pripravljen, zdaj se mora samo še vse 'poklopiti'. Poleg tega je zelo pomembno, da dirko odpeljem z glavo," se zaveda Valjavec. Pravi, da so v kategoriji mladincev trenutno trije kolesarji, ki zelo izstopajo v vožnji na klanec, to so svetovni prvak, Danec Albert Withen Philipsen, Francoz Paul Seixas in Italijan Lorenzo Finn, pa tudi Španec Adrià Pericas, če ima dober dan. "Upam, da jih bom na dan dirke sposoben držati, vem, da vsi trenirajo precej več kot jaz. Dokazal sem že, da jim lahko sledim, a bo zelo pomembno, kako se bom na dan dirke počutil. Več možnosti je, da lahko v cilj pripeljem z njimi. Lahko poskusim z napadom že na ravnini, da dobim nekaj prednosti pred klancem … Bomo videli. Če bom najboljšim trem "klančarjem" lahko sledil, bi dva od njih lahko premagal v ciljnem sprintu. Je pa jasno, da je Philipsen, ki bo branil zmago, če ne bo imel tehničnih težav ali padel, skoraj nepremagljiv," je pred dnevi razmišljal 18-letni Gorenjec, sin nekdanjega vrhunskega kolesarja Tadeja Valjavca.

Preizkušnja za mladince bo speljana po isti trasi kot članska dirka (273,9 km in kar 4.470 višinskih metrov), le da bo bistveno krajša. Mladince čaka 127,2 kilometra dolga trasa, pri čemer bodo krog okoli Züricha prevozili trikrat (člani v nedeljo sedemkrat) s 1.913 višinskimi metri. Startali bodo ob 14.15.

Že ob 10. uri so se na 73,5 km dolgo traso podale mladinke. Na startni listi je pet Slovenk: Zoja Ferlež, Sara Pestotnik, Anet Trakonja, Dominika Štrukelj in Eva Potočnik.

