Izjemen uspeh za slovensko kolesarstvo, slovita kocka iz Roubaixa prvič za Slovenca! #video

Zmaga 18-letnega Jakoba Omrzela na mladinski izvedbi dirke Pariz-Roubaix je največji slovenski uspeh na tem prestižnem kolesarskem spomeniku, drugo mesto 17-letnega Erazma Valjavca pa še dodaten bonus slovenske mladinske odprave v Severni pekel. Za oba slovenska najstnika je to največji uspeh v karieri. Selektor mladinske kolesarske vrste Nace Korošec je verjel, da reprezentanci lahko uspe nekaj izjemnega. "Fantom sem že dan pred dirko povedal, da verjamem vanje in da so tega dosežka sposobni. Že lani smo bili blizu, Erazem Valjavec je dosegel šesto mesto, še dva smo imeli med prvih 20, in rekel sem, da bi bilo zelo lepo, če se nam to obrne. Na srečo se nam je in res sem presrečen," je v pogovoru za Sportal slovenski uspeh na eni najbolj atraktivnih in brutalnih dirk na kolesarskem koledarju ocenil Korošec.

Jakob Omrzel, zmagovalec 21. mladinske dirke Pariz-Roubaix in ponosni lastnik znamenitega tlakovca iz Severnega pekla. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Čeprav je bila v nedeljo vsa pozornost kolesarskega sveta usmerjena v člansko preizkušnjo Pariz- Roubaix, ki jo je drugo leto zapored zaznamoval udarni dvojec kolesarske ekipe Alpecin – Deceuninck Mathieu van der Poel in Jasper Philipsen, ki sta se letos podpisala že pod tri spomeniške zmage (Philipsen je zmagal na uvodnem Milanu-Sanremu, van der Poel pa je zlahka dobil Flandrijo in Roubaix), je veliko navijačev v živo pospremilo tudi obračun mladincev. Ti so morali premagati 111 kilometrov na trasi med Lecellesom in Roubaixom, ki jih je začinilo 17 tlakovanih odsekov, med katerimi sta bila tudi dva izmed treh najznamenitejših Mons-en-Pevele in Carrefour de l'Arbre. Verjetno glede na močno startno listo, na kateri je bil tudi aktualni mladinski svetovni prvak Albert Withen Philipsen ni nihče pričakoval, da bosta kar dve tretjini zmagovalnega odra (zeleno) slovensko obarvani in da bo znamenita kocka končno dobila tudi slovenskega lastnika.

Foto: Ana Kovač

Po ciljnem sprintu iz manjše skupine na kultnem velodromu v Roubaixu sta prvi dve mesti osvojila 18-letni Jakob Omrzel, član novomeške Adrie Mobil in novi ponosni lastnik tlakovca iz Severnega pekla, in 17-letni Erazem Valjavec, član italijanskega kluba Autozai – Contri.

VIDEO: Kaj je največjem uspehu v karieri povedal Jakob Omrzel, zmagovalec mladinske dirke Pariz-Roubaix?

Omerzel: Morala sva biti le pametna in dobro izpeljati zaključek

Omrzel je večino nedelje preživel v begu. "V prvem sektorju je eden od kolesarjev skočil in sem krenil za njim, tako da smo od prvega sektorja bežali. Pred zadnjim sektorjem so nas štirje fantje, med njimi tudi Erazem, ujeli, in tako sva bila v ospredju edina, kjer sva bila dva iz iste ekipe, tako da sva že vedela, da bo eden od naju na stopničkah. Morala sva biti le pametna in dobro izpeljati zaključek. Nisva si predstavljala, da bova na koncu prvi in drugi, ampak razpletlo se je točno tako, da je to postala realnost," je umirjeno pripovedoval Omrzel, ki se je strinjal, da je to največji uspeh v njegovi karieri. "Nisem si mislil, da bom zmagal na dirki Pariz-Roubaix, sem pa vedel, da sem lahko med top deset."

Pred njim so zdaj dirke v Italiji, kjer cilja predvsem na tiste s ciljnim vzponom. "Letos je na sporedu še kar nekaj dirk, kjer verjamem, da lahko dosežem dober rezultat," napoveduje aktualni zmagovalec juniorskega Roubaixa.

Za Erazma Valjavca je drugo mesto na mladinski izvedbi Roubaixa največji uspeh v karieri. Foto: Ana Kovač

Valjavec: To, da sva dva Slovenca na stopničkah, je vedno presenečenje

Nad razpletom dirke je bil razumljivo navdušen tudi Valjavec. "To, da sva dva Slovenca na stopničkah, je vedno presenečenje. Vemo, da smo dobri, ampak na tako veliki dirki, kot je Pariz-Roubaix, je težko imeti dva iz iste ekipe povsem v ospredju, saj je veliko odvisno tudi od sreče. Danes se je vse perfektno poklopilo," je v neposredni bližini velodroma André-Pétrieux za Sportal pripovedoval Valjavec.

"Na koncu se nas je v sprintu znašlo šest, tudi svetovni prvak (Albert Philipsen bo v prihodnji sezoni že vozil za ekipo Lidl-Trek, op. a.), ki se je po padcu uspel vrniti, in dva Slovenca. Vedela sva, da sva močna, nisva pa pričakovala, da bova tako dobra v sprintu, saj sva po specialnosti bolj 'klančarja', še posebej 'Mrzu', noben od naju ni pravi sprinter. Na koncu sva si samo želela, da ne bi končala na četrtem in petem mestu, a se je k sreči vse obrnilo v najino korist. Sprint smo začeli že približno 500 metrov pred ciljem, kar je za naju precej boljše, kot če bi šlo za krajši sprint, kjer imajo prednost bolj eksplozivni kolesarji. Res se nama je super izteklo," je potek dogodkov povzel Valjavec.

Galerija s članske dirke Pariz-Roubaix (foto: Ana Kovač)

Čeprav ima v svoji zbirki že kar nekaj uspehov, pri 17-letniku iz Besnice pri Kranju, 2. mesto na mladinskem Roubaixu kotira najvišje. "Nedvomno je to moj največji uspeh. Poleg dirke E3, ki bo za mladince na sporedu čez dva tedna, je bila dirka Pariz-Roubaix moj drugi najvišji cilj sezone. Ker vem, da na Roubaixu ni vse odvisno samo od nog, odloča tudi oprema in sreča, si te dirke nikoli ne zadam kot prvi cilj, da se ne bi potem, če se ne bi izšlo kot bi si želel, preveč sekiral. Je pa že od otroštva naprej to ena mojih najljubših dirk, od starta do cilja se vseskozi nekaj dogaja."

Veselje v slovenskem taboru! Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Selektor Korošec: Fantom sem povedal, da verjamem vanje in da so tega dosežka sposobni

Uspeh na dirki, ki jo je Matej Mohorič pred dnevi opisal kot rokenrol, ogromno pomeni tudi selektorju slovenske mladinske reprezentance Nacetu Korošcu. "To je prva slovenska zmaga na dirki Pariz-Roubaix. Težko jo ovrednotim, mi pa osebno pomeni več kot zmaga na svetovnem prvenstvu, saj gre za spomenik, za izjemno zahtevno dirko, ki poteka v zelo težkih razmerah. Pogosto o najboljših odloča sreča in ni vse odvisno samo od nog. Fantom sem že dan pred dirko povedal, da verjamem vanje in da sposobni visokega dosežka. Že lani smo bili blizu, Erazem je dosegel šesto mesto, še dva smo imeli med prvih 20 (Omrzel je bil 17., Nejc Peterlin pa 19., op. a.), in rekel sem, da bi bilo zelo lepo, če se nam letos to malo obrne. Na srečo se nam je in bil sem res presrečen," je sijal od ponosa selektor.

Nace Korošec, selektor slovenske mladinske kolesarske reprezentance. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Dejal je, da so bili v ekipi dogovorjeni, da skušajo dirko razplesti že pred vstopom na pisto, z razlogom, da ne bi vsega stavili na sprint, a jim ob tako močni skupini to ni uspelo. "Erazem in Jakob sta na velodrom pripeljala v zelo ugodnem položaju. Prvi je s sprintom začel svetovni prvak, nato pa po spletu okoliščin še Jakob, ki sicer ni naš prvi sprinter, nas je pa presenetil in hkrati dokazal, da so treningi, ki jih izvajajo na pisti v domačem Novem mestu, še kako koristni," je prizadevanja Novomeščanov, ki veliko trenirajo tudi na velodromu v Češči vasi, pohvalil Korošec.

Na mladinskem Roubaixu je nastopilo 14 mednarodnih selekcij ter šest ekip z mladimi kolesarji, tudi nekaj razvojnih ekip svetovne serije. Del slovenske mladinske selekcije so bili ob Omrzelu in Valjavcu še Nejc Peterlin, Vid Murn, Bastian Petrič in Gašper Štajnar. Mladinsko različico Roubaixa so v preteklosti dobili tudi zdajšnji asi. Geraint Thomas je slavil leta 2004, Jasper Stuyven leta 2010, Mads Pedersen leta 2013 in Tom Pidcock leta 2017.