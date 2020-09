Slovenija ostaja na skromnem 64. mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostala na 64. mestu. To mesto si deli z Ekvadorjem. Na vrhu svetovne jakostne lestvice so Belgijci pred Francozi in Brazilci.