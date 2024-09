Slovenija na evropsko prvenstvo brez članske vrste, zagotovo pa z močno mladinsko ekipo

Tudi september prinaša pestro dogajanje v kolesarski areni. Med 11. in 15. septembrom bo Belgija gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, konec septembra pa bo v Zürichu v Švici na sporedu še svetovno prvenstvo. Potem ko je že nekaj časa znano, da na prvenstvu stare celine zaradi finančnih težav ne bo britanski kolesarjev, je slovenski selektor Uroš Murn potrdil, da tam zaradi časovnega sovpadanja z močnimi dirkami v Kanadi ne bo niti slovenske članske vrste, bodo pa svoje priložnosti poskušali čim bolje izkoristiti slovenski mladinci. Lani so se s prvenstva vrnili z zlato medaljo, evropsko krono Anžeta Ravbarja in tretjim mestom Žaka Eržena.

Selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn je v pogovoru za Sportal že junija med dirko Po Sloveniji namignil, da bi se lahko zgodilo, da zaradi sovpadanja termina evropskega prvenstva (11.–15. 9.) in dveh enodnevnih dirk svetovne serije v Kanadi (13.–15.9.) Slovenija na prvenstvu stare celine ne bo imela svojih predstavnikov v članski kategoriji. Kot je potrdil, je to zdaj tudi realnost, razlog pa prav dirke v Kanadi.

Tadej Pogačar bo v terminu, ko je na sporedu evropsko prvenstvo, tako kot velik del kolesarske ekipe nastopil na dveh enodnevnih dirkah svetovne serije v Kanadi. Foto: Guliverimage

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu poteka namreč v enakem terminu kot enodnevni dirki svetovne serije, veliki nagradi Quebeca (13. september) in Montreala (15. september), kjer se obeta zvezdniška udeležba. Svoj nastop je že pred časom napovedal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bo nedvomno nastopil tudi na svetovnem prvenstvu konec meseca (konec tedna si je že ogledal traso), na provizorični startni listi sta tudi njegov moštveni kolega Domen Novak in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

Selektor Murn je že junija opozoril, da je sovpadanje terminov težava, o kateri bi na Evropski kolesarski zvezi morali temeljito razmisliti: "Zanimanje za evropsko prvenstvo je, če bi bilo prvenstvo na sporedu v drugem terminu. O tem bi morala Evropska kolesarska zveza razmisliti, saj je to enako obdobje, kot so na sporedu močne dirke svetovne serije v Kanadi, kjer je trasa zanimiva za vse naše najboljše kolesarje, in nima smisla, da gremo na evropsko prvenstvo, če ni nobenega od njih."

Joshua Tarling ne bo mogel braniti evropskega naslova v kronometru, saj bo Britanska kolesarska zveza zaradi finančnih težav prvenstvo stare celine izpustila. Foto: Guliverimage

Znano je tudi, da bodo evropsko prvenstvo izpustili Britanci, saj zveza nima zadostnih finančnih sredstev. To tudi pomeni, da Joshua Tarling v Belgiji ne bo branil naslova evropskega prvaka v vožnji na čas. Svoj nastop je odpovedal tudi dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel, ne bo niti Italijana Filippa Ganne, ki po olimpijskih igrah ne najde prave forme. Belgijski adut Wout van Aert, tretji na olimpijskem kronometru, se o nastopu na evropskem kronometru, še odloča, saj je ta na sporedu le tri dni po koncu Vuelte, 11. septembra. Do cestne preizkušnje članov na EP je nekaj dni več časa, ta bo na sporedu v nedeljo, 15. septembra.

Slovenska mladinska reprezentanca se je lani z evropskega prvenstva vrnila z zlato medaljo Anžeta Ravbarja in bronasto Žaka Eržena. Foto: Guliverimage

Ne glede na to, da Slovenija na prvenstvu ne bo imela članske ekipe, bo tam zagotovo prisotna močna mladinska reprezentanca, nam je potrdil selektor Nace Korošec. Spomnimo, lani so se s prvenstva stare celine, ki ga je gostil nizozemski Drenthe, mladinci vrnili s kar dvema odličjema. Anže Ravbar je postal evropski mladinski prvak (in letos dirka za razvojno ekipo UAE Emirates Gen-Z), Žak Eržen, letos član ekipe CTF Victoriousm, pa je slovenski uspeh dopolnil z bronasto kolajno med mladinci.

Na EP tudi svetovni prvak Reprezentance počasi razkrivajo svoje karte za nastop na evropskem prvenstvu. Tako je nizozemski selektor že napovedal, da bo na startu tudi aktualni svetovni prvak Mathieu van der Poel, ki je zaradi bolečin v kolenu preventivno predčasno zaključil z dirko Renewi Tour, Danci so napovedali nastop Madsa Pedersena, domačini Belgijci pa bodo med drugim lahko računali na Jasperja Philispena, Tima Merlierja in Victorja Campenaertsa.

Pomembnejši datumi:

- Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 11. in 15. septembrom 2024 (Limburg, Belgija).

- Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 21. in 29. septembrom 2024 (Zürich, Švica).

