Skrajšana četrta etapa dirke po Romandiji, kjer vodi Primož Roglič

Danes je bila za dirko po Romandiji, kjer vodi slovenski kolesar Primož Roglič, predvidena četrta kraljeva etapa, ki pa so jo organizatorji zaradi slabe vremenske napovedi skrajšali, tako da se bodo kolesarji na pot iz Lucensa podali šele ob 14.35 uri.

Etapo so organizatorji skrajšali za 70 km zaradi nizkim temperatur na prelazu Mosses, na katerega se kolesarji tako ne bodo povzpeli. Po novem bodo prekolesarili 107 km, zaključek etape pa bo tako kot predvideno z vzponom na Torgon.

"Napovedane nižje temperature kot tudi močan veter in možnost sneženja v predgorju Alp so botrovali k skrajšanju proge. Temperatura na Mossesu bo 2 stopinji Celzija, a bo občutek mraza minus dve stopinji," so sporočili organizatorji.