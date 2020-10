Še ena šprinterska preizkušnja pred peklenskim plezalnim vikendom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deseta etapa Dirke po Španiji prinaša še en miren dan za favorite, Primož Roglič (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) in preostali borci za skupno zmago bodo morali le paziti, da v cilj 185-kilometrske preizkušnje od Castro Urdialesa do Suancesa le varno pripeljejo v cilj in privarčujejo kar se da veliko moči za naporen konec tedna.