Kolesarje na Dirki po Italiji danes čaka še ena ravninska etapa. Etapa od Potenze do Neaplja na jugu Italije s kar 227 kilometri bo najdaljša na letošnji rožnati pentlji. Kolesarje čaka 2.500 višinskih metrov, večino bodo prevozili v prvih 150 kilometrih, nato pa sledi pretežno ravninski del proti Neaplju, mestu Diega Armanda Maradone. To bi lahko bil nov dan za vodilnega na Giru, Danca Madsa Pedersena, ki ima po petih etapah že tri etapne zmage. Za Primoža Rogliča, ki je s 17 sekundami zaostanka v skupnem seštevku drugi, bo pomembno le, da pred zahtevnim koncem tedna varno pride do cilja. Etapa se bo začela ob 11.50, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.