Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes varno preživel drugo etapo Dirke po Španiji in zadržal štiri sekunde prednosti pred Špancem Alexom Aranburujem v skupnem seštevku. "Ne bi imel nič proti, če bi Aranburu prevzel majico. Kaj veliko pa to vseeno ne bi spremenilo. Za nas je bil to vseeno dober dan," je 31-letni Kisovčan povedal po etapi, saj se zaveda, da odločilne preizkušnje šele prihajajo.

"Lepo je zmagovati in lepo je nositi rdečo majico, ampak sem smo prišli z enim samim ciljem, da jo imamo zadnji dan dirke," je olimpijski prvak v kronometru povedal že pred današnjo etapo.

Po kratkem uvodnem kronometru, ki ga je Primož Roglič dobil s šestimi sekundami prednosti pred Aranburujem, in današnji ravninski etapi, v kateri so za zmago obračunali sprinterji, so razlike v skupnem seštevku majhne. A to se utegne spremeniti že jutri, ko bodo kolesarji prvič zagrizli tudi v nekoliko resnejše klance.

"Na srečo smo se izognili padcu"

Danes so se Slovenci, poleg Rogliča na Vuelti dirkajo še Jan Polanc, Jan Tratnik in Luka Mezgec, izognili vsem težavam, tudi množičnemu padcu štiri kilometre pred ciljem. Tega je bil po grenkih izkušnja na letošnjem Touru Roglič še posebej vesel, v zaključku etape se je vozil precej v ospredju glavnine, kar je bila nadvse pametna taktika. "Kot sem že večkrat rekel, moraš preživeti, se peljati skozi in imeti nekaj sreče. Na srečo smo se izognili padcu," je povedal prirediteljem.

Že jutri kolesarje čaka malo resnejši test. V dolgi, 202,3-kilometrski etapi s startom v mestu Santo Domingo de Silos in s ciljem na vrhu klanca prve kategorije Picon Blanco bodo morali premagati še dva vzpona tretje kategorije. A odločilen bo prav zadnji, 7,6 kilometra dolg klanec z 9,3-odstotnim povprečnim naklonom. "O tem zaključku ne vem nič. Jutri bomo videli, ali nam bo vzpon všeč," je o tem povedal zmagovalec zadnjih dveh Vuelt.

Tudi jutri še ne gre pričakovati resnejšega spopada favoritov za končno zmago, ta boj se bo najbrž resneje razvnel šele v brutalnem zadnjem tednu dirke, vsekakor pa v ponedeljek za etapno zmago ne bodo dirkali specialisti za sprint. Ti so imeli priložnost danes, in pripravili so res imeniten spopad.

"Moraš preživeti, se peljati skozi in imeti nekaj sreče." Foto: Guliverimage

Zdaj imajo zmage z vseh treh tritedenskih dirk

Zmage se je veselil 23-letni Belgijec Jasper Philipsen in tako poskrbel, da je njegova ekipa Alpecin Fenix letos dosegla zmage prav na vseh tritedenskih dirkah. "Neverjetno je. Včeraj so moji moštveni kolegi o tem govorili v skupinskem klepetu. To so bile naše sanje, a nisem želel o tem preveč govoriti na glas. Današnja etapa je dokaz, kako je ekipa motivirana za to tritedensko dirko," se mu je smejalo v cilju v Burgosu.

Zdaj so v moštvu, ki sicer ne spada v najvišji profesionalni razred UCI WorldTeams, pač pa v drugi razred UCI ProTeams, dosegli zastavljen cilj in bodo v nadaljevanju lahko sproščeni ter tako morda še nekoliko bolj nevarni. "Ena etapna zmaga je bila cilj, veseli smo, da smo jo dosegli že v prvi sprinterski etapi, ampak zdaj moramo samo tako nadaljevati. Imamo namreč dobro ekipo za vse terene," je konkurenci "zagrozil" do ušes nasmejani Philipsen, ki je blestel že na letošnji Dirki po Franciji, na kateri je bil trikrat tretji in trikrat drugi, tudi na zaključni etapi na Elizejskih poljanah v Parizu.

Izidi, 2. etapa, Caleruega−Burgos (166,7 km): 1. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Fenix) 3;58:57 2. Fabio Jakobsen (Niz/Deceuninck-Quick-Step) isti čas 3. Michael Matthews (Avs/BikeExchange) 4. Sebastian Molano (Kol/UAE Team Emirates) 5. Alex Aranburu (Špa/Astana-Premier Tech) 6. Jon Aberasturi (Špa/Caja Rural) 7. Martin Laas (Est/Bora hansgrohe) 8. Riccardo Minali (Ita/Intermarche-Wanty-Gobert) 9. Florian Vermeersch (Bel/Lotto Soudal) 10. Piet Allegaert (Bel/Cofidis) ... 30. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) isti čas 33. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 43. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 85. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) + 0:38 ... Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 4;07:29 2. Alex Aranburu (Špa/Astana-Premier Tech) + 0:04 3. Michael Matthews (Avs/BikeExchange) 0:10 4. Josef Černy (Češ/Deceuninck-Quick-Step) isti čas 5. Dylan van Baarle (Niz/Ineos Grenadiers) 0:11 6. Andrea Bagioli (Ita/Deceuninck-Quick-Step) 0:12 7. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 0:14 8. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:15 9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) isti čas 10. Chad Haga (ZDA/Team DSM) 0:17 ... 35. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 0:31 51. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 0:46 ...

