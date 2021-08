Roglič ekspres: Noro, a?

Na Vuelti nič novega. Primož Roglič, ki je bil junak španske tritedenske dirke na prejšnjih dveh izvedbah, je že po prvem dnevu v rdeči majici vodilnega. "Štart, kakršnega smo si zaželeli," je dejal športni direktor Jumbo-Visme Griescha Niermann, slovenski šampion pa dodal: "Super zadovoljen sem in pomirjen." A ni bil edini od slovenskih kolesarjev, ki je zablestel v 1. etapi Dirke po Španiji. S tretjim in enajstim mestom sta se izkazala Jan Tratnik in Jan Polanc.

Prvi favorit uvodne etape na Vuelti Primož Roglič je upravičil vlogo favorita, ki so mu jo pripisovali. Z vsega 7,1 kilometra dolgim, tehnično zahtevnim kronometrom, je opravil v svojem slogu. Vsem je pokazal, zakaj je nedavno na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato medaljo prav v vožnji na čas.

"Prelep štart. Super zadovoljen sem"

Tokrat je bila razdalja bistveno krajša, a je šlo na polno od začetka do konca. Najbolj se je približal povprečni hitrosti 50 km/h in drugega Alexa Aranburuja prehitel za šest sekund. Španec se je le zasmejal, ko je slovenski kolesar kot vlak ekspres prečkal ciljno črto. Hitro je zapustil mesto vodilnega in čestital Rogliču.

"Noro, a? Očitno je bilo dovolj. Super zadovoljen sem in pomirjen z današnjim rezultatom. Čeprav je bil kronometer kratek, je bilo težko. Ne želiš si več, ko prečkaš ciljno črto. Od začetka do konca je bilo na polno," je kar na kolesu, na katerem se je razpeljeval v katedrali v Burgosu, ki je bila zgrajena pred natanko 800 leti, po vnovični zmagi razlagal član Jumbo-Visme.

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

To je njegova šesta etapna zmaga na Vuelti in tretja v kronometru. Že prvi dan je tekmecem v boju za skupno zmago odčital lekcijo in dal vedeti, da ga bo težko spraviti s prestola, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega.

"Prelep štart. Uživam. Upam, da bomo uživali z ekipo v naslednjih dneh. Hvala," je Roglič zaključil pogovor.

Pred štartom je nekoliko pokramljal z rojakom Janom Tratnikom (Bahrain-Victorious) in prav Idrijčan je bil eden od tekmecev za etapno zmago. Na koncu je dal vsem vedeti, zakaj je bil v ožjem krogu favoritov za zmago v 1. etapi. Prikolesaril je namreč do tretjega mesta, slovenski uspeh pa je z enajstim mestom dopolnil Jan Polanc (UAE Emirates), medtem ko je bil Luka Mezgec (BikeExchange), ki ni specialist za tovrstno kolesarjenje, nekoliko nižje na razpredelnici.

Z Rogličevo predstavo so bili razumljivo zadovoljni tudi pri njegovem delodajalcu, ki se zavedajo, da bi lahko slovenski kolesar tretjič zapored osvojil Vuelto. S tem dosežkom bi izenačil dosežek Roberta Herasa in Tonyja Romingerja, ki sta kot edina trikrat zapored osvojila tritedensko špansko pentljo – Herasu je skupno uspelo celo štirikrat, vendar ne zaporedoma.

"Pritisk je vedno, če si Primož Roglič"

"Lep kronometer je bil. Primož je odlično opravil nalogo. Tudi Sepp (Sepp Kuss, op. a.) je bil odličen. Zelo vroče je bilo. Vse se je razpletlo odlično. Veseli smo," je športni direktor Grischa Niermann na kratko izrazil zadovoljstvo.

Vesel je, da se je Primož dobro spopadel s pritiskom in naredil, kar se je od njega pričakovalo: "Pritisk je vedno, če si Primož Roglič. Osvojil je olimpijske igre. Tu se je prišel boriti za zmago. Vemo, da je bil največji favorit za danes, a je moral še opraviti nalogo. Odlično jo je."

Foto: Guliverimage

Nekdanji skakalec je dal konkurenci v boju za skupno zmago vedeti, da bodo imeli težko delo, če ga bodo želeli spraviti s prestola. Velika tekmeca Richard Carapaz in Egan Bernal (oba Ineos Grenadiers) sta zaostala debelih 25 oziroma 27 sekund. Izkazal se ni niti Mikel Landa z 38 sekundami pribitka, na Vuelto je prišel kot zmagovalec Dirke po Burgosu. Zato pa se je nekoliko bolj izkazal Enric Mas (Movistar Team) z 18 sekundnim pribitkom in njegov moštveni kolega Miguel Angel Lopez (21 sekund). Rus Aleksander Vlasov (Astana) je bil deseti s 14 sekundami zaostanka …

"Štart, kakršnega smo si zaželeli. Imamo dobro ekipo. Gremo dan za dnem. Naredili smo šele sedem kilometrov, pred nami je še veliko. Daleč je do konca," je izpostavil Niermann.