Philipsen premagal Jakobsena, Roglič ostaja v rdeči majici vodilnega

Primož Roglič se je danes ob pomoči kolegov iz Jumbo-Visme spretno izognil vsem težav, z vožnjo tik za čelom glavnine, v kateri so se za pozicije že bojevale ekipe sprinterskih favoritov, tudi množičnemu padcu štiri kilometre pred ciljem in tako ostaja v skupnem vodstvu. Pred Špancem Alexom Aranburujem (Astana Premier Tech) ima štiri sekunde prednosti, tretji je Michael Matthews (BikeExchange) z desetimi sekundami zaostanka.

Za etapno zmago so se udarili sprinterski asi, najmočnejši pa je bil Belgijec Jasper Philipsen. Njegova ekipa Alpecin Fenix ima tako letos etapne zmage z vseh treh največjih dirk, Gora, Toura in zdaj še Vuelte. Philipsen je tudi prevzel zeleno majico najboljšega po točkah.

Drugi je bil povratnik na tritedenske dirke, Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), tretni pa kapetan Luke Mezgeca pri moštvu BikeExchange, Avstralec Michael Matthews.

Zadnji kilometer etape:

Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Jasper Philipsen's victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/uOOzoiVLmd

Dirka po Španiji, potek druge etape:

Cilj: jasper Philipsen je v silovitem ciljen sprintu ugnal Fabia Jakobsena, tretji je bil Michael Matthews!

4 km do cilja: Prišlo je do množičnega padca, Roglič se mu je izognil. Na tleh se je znašlo nekaj kolesarjev moštva Bora hansgrohe.

🏁 - 4km | Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



💥 Caída en el pelotón camino al sprint

🇬🇧 Crash in the bunch!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ehRMXbpsFL — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

17:36 (7 km do cilja): Karavana je prispela v Burgos, na mestnih vpadnicah že poteka bitka za pozicije. Sprinterske ekipe že postavljajo t. i. vlake. Primož Roglič se je nekoliko umaknil iz vrveža, ampak ostaja tik za čelom dirke in s kolegi iz Jumbo-Visme pazi, da ne bi prišlo do kakšnih trganj skupine, ki bi pripeljala do zaostankov v cilju.

17:25 (16,3 km do cilja): Leteči sprint v Tardajosu je dobil Fabio Jakobsen (Deceunink Quick Step), s tem 20 točk in tri sekunde bonusa. Alex Aranburu je bil drugi (17 topčk, 2 sekundi), Bert Van Lerberghe pa tretji (15 in 1).

Izidi letečega cilja v Tardajosu (16,7 km do cilja):

1. Jakobsen, 20 točk / 3’’

2. Aranburu, 17/ 2’’

3. Van Lerberghe, 15/ 1’’

4. Fraile, 13

5. Pidcock, 10

…

17:21 (20 km do cilja): Ujet je še Rubio, zdaj se začenja bitka za bonus sekunde na letečem cilju in pozicioniranje za zmago v etapi. Na čelo glavnine je skočila Astana, tudi Roglič preži takoj za čelom karavane.

🏁 - 27 km | Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



🚴 ¡@nava13diego resiste en solitario en cabeza de carrera!



💨 Diego Rubio from @BurgosBH is the last man resisting from the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/K4mSkrY9h8 — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

17:08 (27 km do cilja): Ubežna skupina je razpadla, Martin in Azparren sta popustila in se pustila ujeti glavnini, Diego Rubio pa še vztraja in sam vozil dobro minuto pred zasedovalci.

16:58 (34 km do cilja): Prednost ubežnikov je močno padla, zdaj trije Španci vozijo le še 30 sekund pred glavnino.

"Zelo vesel sem, da sem tu, že dolgi nisem sprintal na Grand Touru, nazadnje prav na Vuelti pred dvema letoma, ko sem zmagal v Madridu. Včeraj sem imel spodoben kronometer, danes pa bo treba voziti zbrano in upati, da bo prišlo do sprinta. Če bo, se bomo borili za zmago, imamo nekaj močnih fantov, zagotovo bomo kandidati," je pred etapo povedal eden od favoritov za današnjo zmago, nizozemski sprinter Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), ki se je vrnil po grozljivem padcu na lanski Dirki po Poljski. Danes spet uživa v kolesarjenju, še pravi.

16:30 (53 km do cilja): Glavnina se je ubežni trojici že približala na 48 sekund, pa nato spet popustila, vodilni imajo zdaj 1:17 naskoka. Za zdaj je vse mirno v karavani.

🏁 - 64km | Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



💨Los principales equipos luchan la posición en el pelotón ante la amenaza del viento



🇬🇧 There's tension in the bunch for the position!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/IQiRRYyq8U — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

16:00 (74 km do cilja): Prednost ubežne trojice je spet padla na 1:20, kolesarji v glavnini so si zdaj vzeli čas za okrepčila in krajše postanke ob cesti, verjetno pa imajo moštva načrte tudi za leteči cilj v Tardajosu, dobrih 16 kilometrov pred ciljem, na katerem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

Roglič vozi obkrožen z moštvenimi kolegi iz Jumbo-Visme, ki pazijo, da se ne znajde v težavah. Pred etapo jih je skrbel morebiten veter, a za zdaj z njim ni večjih težav. Na odprti cesti piha namreč s 3 km/h v prsi.

15:37 (89 km do cilja): Zdi se, da kolesarji Deceunincka ne znajo voziti ležerno, ko so na čelu glavnine oni, se namreč zaostanek za ubežniki hitro zmanjša, ko tempo diktira Groupama FDJ pa prednost trojice naraste. Zdaj so na čelu glavnine spet člani francoske ekipe, ki so malce umirili tempo in trije Španci spet vodijo z več kot dvema minutama prednosti (2:23).

Slovenska četverica, z rdečim Rogličem na čelu, se skriva na varnem v glavnini.

15:26 (97 km do cilja): glavnina se je ubežni trojici približala na 1:20.

Zanimivost:

Roglič danes že 42. dan vozi v majici vodilnega na tritedenskih dirkah, to pa je njegov deveti Grand Tour. Štirikrat je dirkal na Touru, dvakrat na Giru in zdaj tretjič na Vuelti. To je daleč od rekorderja na tej dirki, španskega veterana Alejandra Valverdeja (Movistar), ki vozi svoj jubilejni 30. Grand Tour. Je pa Valverde v majici vodilnega v tem času preživel le 27 dni, 13 od teh na Vuelti leta 2009, ko je tudi zmagal tudi v skupnem seštevku.

🏁 Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



🚴🚴 El pelotón controla a los escapados.



⏱️Less than 100km to the finish.



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/Jh2pEPYo4t — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

15:07 (109 km do cilja): razlika med skupinama je padla že pod dve minuti, nato so kolesarji Deceuninck Quick Stepa in Groupame FDJ, ki ves čas diktirajo tempo na čelu glavnine, le malo popustili in trojici Špancev pustili, da vozi z prednostjo 2:15.

🎥🏁Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



🚴🚴Se reduce la distancia de @SergioRMartin_, @nava13diego y @azparren_99



⏱️The gap between the breakaway and the peloton has dropped to 2 minutes



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/qXyWLGNCOl — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

14:56 (117 km do cilja): Prednost ubežnikov je spet padla pod tri minute, zdaj znaša 2:38.

"Vselej le lepo zmagati, nositi rdečo majico pa mi je v čast, ampak sem smo prišli z enim ciljem, imeti rdečo majico tudi po zadnji etapi. Obdržati moramo osredotočenost," je pred etapo povedal Roglič, zmagovalec zadnjih dveh izvedb Vuelte.

14:39 (129 km do cilja): stvari so se umirile, glavnina zaostanek za ubežniki vzdržuje pri dobrih treh minutah.

14:25 (136 km do cilja): Ubežna trojica zdaj vozi 3:18 pred glavnino, na čelu te so se kolesarjem moštva Groupama-FDj pridružili še člani Deceuninck Quick Stepa.

🏁 Km 18 | Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



⌛️ 4 minutos para una escapada de tres ciclistas

🇬🇧 We have the first break of this edition of La Vuelta



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/reaXY1uaUT — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

14:06 (151 km do cilja): Prednost ubežnikov še kar raste, zdaj znaša že tri minute in 40 sekund. V virtualni rdeči majici je zdaj Xabier Mikel Azparren, ki je včeraj za Rogličem zaostal 32 sekund. Sicer pa so se na čelo glavnine postavili Arnaudovi kolegi iz moštva Groupama-FDJ, ki bodo zdaj poskušal prevzeti nadzor.

13:58 (158 km do cilja): Ubežna trojica zdaj vozi že tri minute pred glavnino.

Za etapno zmago se sicer pričakuje obračun sprinterjev, to je priložnost za Fabia Jakobsena (Deceuninck-QuickStep), Arnauda Démara (Groupama-FDJ), Jasperja Philipsena (Alpecin-Fenix), pa tudi Michaela Matthewsa, kapetana našega Luke Mezgeca pri moštvu BikeExchange. Prav ekipe sprinterjev bi morale danes nadzorovati dirko in skrbeti, da ubežnikom ne uspe priti do cilja pred glavnino.

13:50 (160 km do cilja): Očitno bo glavnina pustila trojici Špancev bežati, saj imajo ti zdaj že minuto in 12 sekund prednosti. Danes bi lahko kolesarjem nagajal veter, pa tudi vročina. Trenutno je 32 stopinj Celzija.

13:45 (164 km do cilja): Takoj po startu so se začeli skoki iz glavnine, nekoliko se je uspelo odlepiti trojici, Diego Rubio (Burgos-BH), Sergio Martin (Caja Rural-Seguros RGA) in Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Ta trenutno vozi 33 sekund pred zasledovalci.

Start: ob 13:38 se je 184 kolesarjev iz Calerueuege podalo na 166,7-kilometrsko drugo etapo letošnje španske pentlje. Zmagovalec včerajšnjega uvodnega kronometra, Primož Roglič (Jumbo-Visma) nosi rdečo majico vodilnega na dirki.