"Roglič? Pogovor z njim se konča pri 'dobro jutro'"

Remco Evenepoel je po zmagi v deveti etapi Dirke po Italiji odstopil zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus, nekaj dni zatem pa so kapetanu moštva sledili še nekateri preostali člani ekipe, med drugim tudi Louis Vervaeke, ki je po koncu Gira gostoval v podkastu Vals Plat. "Za našo ekipo so bili ti odstopi velik udarec. Res smo se dolgo pripravljali, in ko stvari tako hitro razpadejo, je res velika škoda in razočaranje," je dejal član Soudal-Quick Stepa, ki je na koncu dirko končal z le dvema kolesarjema. "Iskreno sem po svojem odstopu za nekaj časa nehal spremljati Giro, šele potem sem slišal, da je odstopil tudi Ballerini. Mislil sem, da je vse skupaj velika šala. Ostala sta nam le dva kolesarja, kar je bilo žalostno," je svoje vtise strnil Vervaeke, ki je zatem spregovoril tudi o dvoboju med Primožem Rogličem in Geraintom Thomasem.

Louis Vervaeke Foto: Guliverimage

"Boj med Primožem in Geraintom je bil res navdušujoč in res me je zanimalo, kdo bo na koncu zmagal. O tem sem se pogovarjal tudi z Remcom. Geraint je tip kolesarja, ki lahko vozi pet ali šest ur v hitrem ritmu, medtem ko je Primož boljši v etapah s ciljnim vzponom, kot je bil na primer konec v Lo Portu v Kataloniji," je dejal 29-letni Belgijec.

Ob tem je spregovoril tudi o dogajanju v zakulisju. "Geraint je res simpatičen, sproščen in res preprost kolesar. Zelo rad se šali. Na drugi strani pa je Roglič malce bolj zadržan in sramežljiv, bolj je v svojem svetu. Je prijazen, a z njim boš težko vzpostavil spontan pogovor. Po navadi se pogovor z njim konča pri 'dobro jutro'. Je v svojem mehurčku in je bolj zaprt vase," je še povedal Vervaeke.

