Čeprav smo šele dodobra zakorakali v novo leto, pa je v kolesarski karavani že zelo delovno. Ekipe so že predstavile novo podobo in opremo, s katero bodo zakorakale v (olimpijsko) leto, za katero si vsi želijo, da bi postalo bolj podobno normalnemu kot lansko. Kot kaže, bo v ekipah svetovne serije v sezoni 2021 sedem slovenskih kolesarjev, poleg Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja še Jan Polanc, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak, medtem ko bo Žiga Jerman vozil v dresu prokontinentalne ekipe.

Tadej Pogačar, veliki zmagovalec zadnje Dirke po Franciji, in Jan Polanc, ki v ekipi UAE Emirates pomembno vlogo opravlja kot pomočnik, sta že v Združenih arabskih emiratih, kjer so včeraj opravili fotografske in snemalne obveznosti pred novo sezono, pred njimi pa so priprave, med katerimi naj bi tisti, ki bi to želeli, opravili tudi cepljenje proti novemu koronavirusu.

Tudi Primož Roglič, najboljši slovenski športnik minulega leta, je na pripravah, a v nasprotju s Pogačarjem in Polancem, ki sta v Dubaju, kjer je prijetnih 24 stopinj Celzija, je Zasavec z družino v Tignesu v Franciji, kjer temperature vztrajajo pod lediščem.

Slovenci v ekipah svetovne serije v sezoni 2021



Primož Roglič - Jumbo-Visma

Tadej Pogačar in Jan Polanc - UAE Emirates

Luka Mezgec - Team BikeExchange

Jan Tratnik, Domen Novak in Matej Mohorič - Bahrain-Victorious

Sedem Slovencev na najvišji ravni

V novi sezoni bo v ekipah svetovne serije kolesarilo sedem Slovencev, dva manj kot lani. Luki Piberniku in Gregi Boletu se je namreč pogodba pri Bahrain-McLarnu oziroma po novem Bahrain Victoriousu iztekla, nove pa jima niso ponudili.

Sedemindvajsetletni Pibernik je tako že sporočil, da končuje kariero in se loteva iskanja novih kariernih poti, medtem ko 35-letni Bole še želi vztrajati na kolesu in je trenutno v Dubaju, kjer ima tudi sicer stalno prebivališče, in išče nove možnosti.

Primož Roglič bo sezono začel marca na dirki Pariz-Nica. Moštvo Jumbo-Visme je s kultnih koles italijanskega proizvajalca Bianchi presedlalo na kanadski Cervélo. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Roglič v sezono na dirki, ki se ji je lani zaradi covid nevarnosti odpovedal

Primož Roglič, ki je tudi lansko leto končal kot vodilni kolesar lestvice UCI, ostaja glavni zvezdnik nizozemske ekipe Jumbo-Visma, s katero ima pogodbo sklenjeno do sezone 2023.

V ekipi, ki je sezono končala na prvem mestu lestvice mednarodne kolesarske zveze, je nekaj kadrovskih novosti (v ekipo med drugim prihaja Nizozemec Sam Oomen, talent za etapne dirke, poslovil pa se je Laurens De Plus, ki se je pridružil Ineosu Grenadiers), kolesarje pa čaka tudi privajanje na nova kolesa.

Namesto na legendarnih turkiznih kolesih italijanske znamke Bianchi (ki so jih prodali na spletni dražbi) bodo Roglič, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Wout van Aert in druščina po novem dirkali na kolesih kanadske blagovne znamke Cervélo.

Roglič je že napovedal, da bo sledil lanskemu seznamu dirk, sezono pa bo začel z etapno dirko Pariz–Nica (od 7. do 14. 3. 2021), ki jo je lani, tako kot vsa ekipa rumeno-črnih, zaradi nevarnosti novega koronavirusa izpustil. Glavna cilja sezona sta francoski Tour in olimpijske igre, je napovedal.

Pogačarjev UAE s pomembno kadrovsko okrepitvijo

Rogličev najbližji zasledovalec na svetovni jakostni lestvici Tadej Pogačar, za številne presenetljivi zmagovalec Dirke po Franciji, in Jan Polanc ostajata pri ekipi UAE Emirates.

Dvaindvajsetletni Pogačar, ki je medtem z ljubljanskim Rogom začel pisati posebno zgodbo (ustanovil je ekipo mlajših selekcij Pogi Team Generali), ima pogodbo sklenjeno do leta 2024, Polanc pa je sodelovanje z UAE, kjer vlogo športnega direktorja opravlja nekdanji vrhunski kolesar Andrej Hauptman, podaljšal za še eno sezono.

Ekipo je zapustil Fabio Aru, njene vrste pa so okrepili nekdanji evropski prvak Matteo Trentin, poljski hribolazec Rafal Majka in Južnoafričan Ryan Gibbons, zmagovalec prve etape letošnje virtualne Dirke po Franciji, omenja pa se tudi možnost prihoda Pogačarjevega vrstnika Marca Hirschija.

Švicar je prav tako močno zaznamoval lansko sezono, pred dnevi pa je nepričakovano predčasno prekinil pogodbo z ekipo Sunweba oziroma po novem ekipo DSM in sprožil številna ugibanja o svojih nadaljnjih korakih.

Najboljši slovenski šprinter Luka Mezgec je bil na lanskem Touru dvakrat povsem blizu etapni zmagi. Njegov Michelton-Scott se je zaradi novih sponzorjev preimenoval v Team BikeExchange. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mezgec v isti ekipi, a z novim imenom, novimi dresi in novim kolesom

Najboljši slovenski šprinter Luka Mezgec tudi prihodnji dve sezoni ostaja pri avstralskem moštvu, le da je to z novim letom spremenilo ime in začelo sodelovati z novim opremljevalcem koles.

Kolesarji ekipe, ki se po novem imenuje Team BikeExchange (v ženski ekipi bo kolesarila tudi Urška Žigart, partnerica Tadeja Pogačarja), bodo po novem vozili na kolesih znamke Bianchi, ki so jih v zadnjih letih dodobra proslavili kolesarji Jumbo-Visme.

Ekipo sta zapustila Adam Yates, ki se je preselil v moštvo Ineos Grenadiers, in Jack Haig, ki je okrepil vrste Bahraina, v svojo staro sredino pa se je vrnil raznovrstni Avstralec Michael Matthews.

V moštvu Bahrain-Victorious so ostali le trije slovenski kolesarji, poleg Jana Tratnika še Domen Novak in Matej Mohorič, ki pa bodo v novem mehaniku Dejanu Riflju dobili pomembnega prijatelja in sogovornika. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tudi slovenski Bahrain s kopico novosti

Tudi ekipa Bahraina je bila deležna številnih sprememb, tudi imena. Po umiku sponzorja avtomobilskega podjetja McLaren, ki se spopada s hudimi posledicami pandemije, se je moštvo preimenovalo v Bahrain-Victorious, spremenili pa so tudi svojo zunanjo podobo. Namesto oranžnih dresov bodo Matej Mohorič, Domen Novak in lanski etapni zmagovalec Gira Jan Tratnik odslej kolesarili v rdečih.

Mehanik Dejan Rifelj se po 15 letih dela za Adrio Mobil seli k Bahrain-Victoriousu. Foto: Vid Ponikvar

Gorazd Štangelj ostaja eden od športnih direktorjev ekipe, vrste mehanikov pa je okrepil Dejan Rifelj, do nedavnega mehanik slovenske kontinentalne ekipe Adria Mobil, kjer ga bo zamenjal nekdanji kolesar Jan Bevc.

V ekipi, ki jo je po zgolj 18 mesecih zapustil športni vodja Rod Ellingworth, ki se vrača k Ineosu, so pozdravili tudi 20-letnega Ahmeda Madana, prvega kolesarja iz Bahraina, ki je dobil priložnost v ekipi svetovne serije.

Žiga Jerman bo prihodnji dve sezoni dirkal za italijansko prokontinentalno ekipo Androni Giocattoli-Sidermec. Foto: Vid Ponikvar

Jerman k Italijanom

Stopničko višje je stopil še en Pogačarjev vrstnik, 22-letni Žiga Jerman, ki je iz razvojne veje moštva Groupama-FDj, kjer se je kalil zadnji dve leti, prestopil v prokontinentalno ekipo Androni Giocattoli – Sidermec, s katero je podpisal pogodbo o dvoletnem sodelovanju.

Kolesarska sezona na najvišji ravni se običajno začenja z dirko po Avstraliji, ki pa je letos zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer v svetu in karantenskih protokolov odpovedana. Namesto nje bo uvodna dirka svetovne serije Dirka po Združenih arabskih emiratih, ki bo na sporedu med 21. in 27. februarjem.



Spomnimo, prav na tej dirki so se lani pojavile prve okužbe z novim koronavirusom med kolesarji, udeležence dirke in spremljevalno osebje pa je čakala karantena v luksuznem hotelu na prizorišču. Dirka bo tudi letos Pogačarjev glavni cilj prvega dela sezone, v drugem pa bosta osrednjo vlogo odigrala Tour in olimpijske igre.