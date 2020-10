"Z Rafalom bo ekipa naših hribolazcev dobila močan zagon," je v sporočilu za javnost sporočil direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti in dodal, da bo odličen pomočnik Tadeju Pogačarju, dobil pa bo tudi proste roke za uresničevanje osebnih ambicij.

✍️ | We're delighted to announce the signing of @majkaformal .



Strong Polish climber signs deal with the Emirati team.



Full story➡️: https://t.co/aFYgKYN3Ul#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/WtccjUJYt5