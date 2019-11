Kristalna nagrada za Primoža Rogliča

Roglič je zabeležil vrsto odmevnih zmag, med njimi samo letos na dirkah v Španiji, po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja ter po Romandiji. "Vsakič, ko se udeleži katere od dirk, bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, je dvoje zagotovljeno: zanj iskreno in srčno navija vsa Slovenija in naša dežela kot domovina vrhunskih športnikov, ki dosegajo neverjetne zmage, bo ponovno na prvih straneh vseh vidnih športnih in drugih medijev," so zapisali organizatorji Dnevov slovenskega turizma, ki so Rogliča skupaj izbrali za nagrajenca.

