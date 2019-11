Rogličeve neznanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijske igre (24. 7. – 9. 8.) bodo nekoliko prevetrile kolesarsko dogajanje v letu 2020. Sicer so v svetu kolesarstva letno štirje vrhunci - Giro (9. – 31. 5.), sloviti Tour (27. 6. – 19. 7.), Vuelta (14. 8. – 6 .9.) in septembrsko svetovno prvenstvo -, vendar bo zdaj olimpijsko dogajanje v Tokiu naredilo še dodatno draž.

Zlasti, ker se bo največji športni dogodek začel le nekaj dni po dirki po Franciji.

Naš najbolj vroč kolesar Primož Roglič, ki je bil v letu 2019 najboljši na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI), je v letošnjem letu med drugim osvojil Vuelto (prikolesasril je do 13 zmag), na kateri je navduševal tudi mladi Tadej Pogačar, in se zapisal med največje.

Vprašanje je, kam ga bo pot ponesla prihodnje leto. Nadgradnja bi bil razumljivo francoski Tour, vendar so zanj prav tako magnet olimpijske igre. Zlasti, ker bo kronometer po njegovih željah.

A je jasno, da bo težko loviti vrhunski dosežek na Touru in nato še na olimpijskih igrah. V to se je prepričal že letos, ko mu je zmagoslavje na Vuelti vzelo preveč moči, nato pa na svetovnem prvenstvu ni bil tako svež kot kolesarji, ki so si zavestno vzeli čas za temeljito pripravo v boju za medalje.

Sicer pa se leto za Primoža Rogliča, ki bo danes prejel nagrado za najboljšega slovenskega kolesarja v 2019, še ni končala. Nekdanji smučarski skakalec je namreč prvi favorit za zlato kolo, ki ga podeljuje francoska kolesarska revija Velo.