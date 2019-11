Huda kazen za klubskega kolega Tadeja Pogačarja in Jana Polanca

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je Hrvatu Kristijanu Đuraseku zaradi zlorabe dopinga izrekla štiriletno kazen. Dvaintridesetletni Hrvat je kršil dopinška pravila med 2016 in 2019, so sporočili iz Ucija. Đurasek je bil v zadnjih letih član ekipe UEA Team Emirates, kjer nastopata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Jan Polanc.

Đurasek je bil s strani Ucija že maja letos začasno suspendiran in je del "operacije Aderlass", kot so jo poimenovali nemški in avstrijski mediji.

V to afero s krvnimi transfuzijami sta bila vpletena tudi slovenska kolesarja Borut Božič in Kristijan Koren, skupno pa so doslej kazen izrekli 21 športnikom iz osmih držav, ki so tekmovali v petih različnih športnih panogah.

