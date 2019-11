Kolesarska javnost žaluje za "večno drugim" Francozom

Njegova kariera je trajala kar 25 let, od leta 1964 do leta 1976 je na Touru trikrat osvojil drugo mesto, še petkrat pa je bil tretji, to mesto je zasedel tudi v svojem zadnjem poskusu, ko je bil star že 40 let.

Raymond Poulidor, géant du cyclisme français, est mort à l'âge de 83 ans. On le retrouve dans ses œuvres en 1967. #RaymondPoulidor pic.twitter.com/PEertbbAQH — Ina.fr (@Inafr_officiel) November 13, 2019

Vseeno pa je Raymond Poulidor na svoji športni poti vendarle tudi zmagoval. Na Touru je dobil sedem posamičnih etap, postal je skupni zmagovalec dirke po Španiji, pohvalil pa se je lahko tudi z zmagama na enodnevnih dirkah Milano - San Remo in Valonski puščici.