Pri mladincih na kronometru brez slovenskega uspeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Trentu se je začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Nastope v vožnji na čas so že opravili mladinci in mladinke, ki so se merili na 22,4 kilometra dolgi, pretežno ravninski progi, na kateri pa slovenski tekmovalci niso imeli uspeha.