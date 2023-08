Pri Jumbo-Vismi podpirajo kolesarja, pozitivnega na dopinškem testu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michel Hessman je bil nedavno pozitiven na dopinškem testu. V njegovem telesu so našli sledi diuretika. Foto: Reuters

Vrste Jumbo-Vismo je pred več kot tednom dni šokiral pozitiven dopinški test Michela Hessmanna, pri katerem so našli sledi diuretika. Športni direktor Merijn Zeeman se je prvič odzval: "Ko sem slišal za pozitiven test, je to bil velik šok."

"Sporočilo, za katerega smo kot ekipa in jaz kot trener upali, da ga ne bomo nikoli dobili. Želimo igrati zgledno vlogo, ko gre za protidopinško politiko," je v izjavi za nizozemski časnik Trouw dejal športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

Preiskava primera Michela Hessmanna še poteka, zato pri Jumbo-Vismi ne morejo posredovati nobenih informacij, je pa dal Zeeman vedeti, da je imel od takrat veliko stikov z mladim Nemcem.

"S tem se ukvarjamo, to je jasno. Poleg tega je Michel za nas prav tako pomembna oseba. Kot človek si zasluži našo podporo. Da ne bo pomote, gre za 22-letnega športnika, ki se mu je popolnoma porušil ves svet. Posvečamo se tudi psihološkemu delu."

Mladi kolesar je bil del zmagovite zasedbe Jumbo-Visme, ki je s Primožem Rogličem letos osvojila Giro. Zeeman je v pogovoru za časnik izpostavil, da je bilo vse skupaj še toliko težje, ko so izvedeli negativno novico, glede na to, kako uspešno je nizozemsko moštvo v letu 2023, potem ko je Jonas Vingegaard osvojil še Tour de France, zdaj pa želijo pokoriti tekmece tudi na Vuelti: "Velik šok je bil. Kot ekipa in trener nikoli ne želiš slišati takšne novice. Test nas je še toliko bolj prizadel, ker smo tako uspešni. Naj bomo zaradi tega manj ponosni, ker bomo morda osvojili vse tri Grand Toure? Ker je mladi kolesar morda naredil napako? Vsi skupaj čakamo na zaključek preiskave, katere rezultatov še ne poznamo."