"Testiranje je bilo opravljeno v Nemčiji 14. junija in ni bilo v sklopu dirke. Ugotovljeno sredstvo je diuretik. Rezultate dodatnih preiskav še pričakujemo. Michel je do nadaljnjega suspendiran s strani ekipe," so sporočili iz Jumbo-Visme.

Katero snov so našli pri 22-letnem Nemcu, ni znano, je pa odkritje vsekakor razlog za sprožitev dopinškega alarma. Diuretik lahko prikrije uporabo dopinga.

It concerned an out-of-competition control on 14 June in Germany. The detected product is a diuretic medicine. We await the results of further investigation. Michel has been suspended by the team until further notice. pic.twitter.com/9T7W3p6SGf — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 16, 2023

"Diuretiki in drugi maskirni agensi se v medicini uporabljajo pri zdravljenju odpovedi ledvic, hiperteznije in pri srčnem popuščanju. V primeru, da se diuretike jemlje brez zdravniškega nadzora, lahko pride do izčrpanja kalijevih zaloh in celo smrti. Diuretiki in drugi maskirni agensi so prepovedani na in izven tekmovanj," imajo zapisano na strani slovenske protidopinške organizacije SLOADA.

S tovrstno uporabilo diuretika lahko športniki zakrijejo sledi dopinga. Diuretiki, znani tudi kot diuretiki, povzročijo večjo tvorbo urina in hitrejše izločanje (dopinških) snovi.

Hessmann je bil v načrtu za nastop na BEMER Cyclassics, ki je na sporedu prihodnji teden. Nedavno je dirkal na Dirki po Češki in osvojil 18. mesto, spomladi pa je pomagal Primožu Rogliču do zmage na Dirki po Italiji.