Presenetljivi junak Toura postal športni junak domovine

Kolesarja Gerainta Thomasa so v Walesu pričakovano razglasili za športnika leta. Nagrado si je priboril z zmago na letošnjem Touru, po katerem je postal prvi kolesar iz Walesa in tretji Britanec, ki mu je to uspelo. Thomas je športna osebnost Walesa drugič, prvič je to postal po zmagi v cestni dirki iger Commonwealtha.