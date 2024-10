Predzadnje dejanje Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo danes na startu enodnevne italijanske klasike po treh dolinah Vareseja. Na trasi od Busto Arsizia do Vareseja (200,3 km) bo glavni kandidat za zmago, na startni listi sta tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe).