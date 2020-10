Predstavnice Ale BTC Ljubljana zaradi covida-19 v ekipi ne bodo dirkale v Belgiji

Zdravnik ženske profesionalne ekipe, Claudio Sprenger je v izjavi za javnost sporočil, da so bile kolesarke in člani moštva dvakrat testirani znotraj mehurčka pred nedeljsko preizkušnjo in da so upoštevali vse varnostne protokole.

Ekipa v karanteni

"Iz laboratorija, ki opravlja teste, so nam sporočili, da je eden pokazal prisotnost novega koronavirusa, zaradi česar smo takoj vzpostavili vse protokole Mednarodne kolesarske zveze in belgijskih oblasti in ekipo napotili v karanteno. V dogovoru s strokovnim osebjem ekipe smo se odločili, da na dirki ne nastopimo," je še zapisal Sprenger.

Na ženski različici sicer spomladanske klasike bi morala nastopiti tudi slovenska predstavnica Eugenia Bujak. V ekipi so bile še nekdanja zmagovalka Marta Bastianelli, Maaike Boogaard, Mavi Garcia, Tatiana Guderzo in Eri Yonamine.

Naslednji nastop Ale BTC Ljubljana je predviden na ženski dirki po Flandriji 18. oktobra in na preizkušnji AG Driedaagse Brugge - De Panne dva dni kasneje.

To je sicer drugi primer pozitivnega testa na novi koronavirus med ženskimi profesionalnimi ekipami ta teden, potem ko so en primer zabeležili tudi pri moštvu CCC-Liv, ki ni nastopilo na dirki po Brabanconu.

