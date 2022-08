Glavno breme na Moniki Hrastnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski Les Gets bo od srede naprej gostil svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska izbrana vrsta bo v Francijo odpotovala z 18 tekmovalci. Najbolj izpostavljeno ime je znova Monika Hrastnik, ki meri na visoko uvrstitev v spustu.

Prvenstvo, ki bo na sporedu takoj po koncu evropskega prvenstva v olimpijskem krosu v Münchnu, bo 33. po vrsti, tretjič pa bo potekalo v Franciji. Les Gets bo drugič gostil najboljše v gorskem kolesarstvu, prvič po letu 2004. Lani je bilo prvenstvo v Val di Soleju v Italiji, najboljša slovenska uvrstitev pa je v članski konkurenci pripadla Moniki Hrastnik, ki je bila v spustu četrta.

Osemindvajsetletnica iz Lepe Njive bo tudi tokrat glavna adutinja slovenske zasedbe. Poleg Hrastnikove, ki bo edina predstavnica med članicami, bodo v spustu v elitni konkurenci tekmovali še Luka Berginc, Jure Žabjek, Žak Gomilšček in Jan Cimperman, med mladinci pa bo nastopil Val Celestina.

Za člane bo pomemben že nastop v četrtkovih kvalifikacijah. V moški konkurenci se namreč v sobotni finale, ki bo ob 14.35, uvrsti 60 najboljših, Slovencem pa to v letošnji sezoni svetovnega pokala še ni uspelo.

Ženska konkurenca ni tako številčna, je pa zgoščena pri vrhu, zaradi česar tudi Hrastnikova napoveduje zanimiv boj na progi v Les Getsu.

"Glede na to da je trenutno nekakšna mešanica v 'top 5' in lahko vsaka punca iz prve deseterice naredi dober rezultat, mislim, da bo dirka zanimiva. Vse ostalo pa bo odvisno tudi od vremena," je povedala 28-letnica, ki jo preizkušnja čaka v soboto ob 13.15.

Izziva se veseli, vseeno pa ni razkrila rezultatskih pričakovanj pred dirko sezone. "Odkar sem se vrnila iz Kanade, sem opravila nekaj treningov v telovadnici in na kolesu, tako da lahko rečem, da sem pripravljena na borbo za najvišja mesta. Kot vedno, pustimo se presenetiti, kako se bo vse skupaj odvilo," je dodala Savinjčanka.

Jure Žabjek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proga ji ustreza, ker je tehnična in strma, obenem pa so organizatorji pripravili nekaj novih, "frišnih" delov, kot se je izrazila zadnja leta najboljša slovenska predstavnica v spustu in dvakratna zaporedna evropska prvakinja iz Maribora. "Mislim, da bo tekma zelo dobra, forma pa je trenutno odlična. Dala bom vse od sebe, da odpeljem, kot znam," je še sporočila z zadnjega treninga pred odhodom na SP.

Letos v svetovnem pokalu še ni stala na stopničkah, bila pa je enkrat četrta (Lenzerheide) ter trikrat peta (Leogang, Snowshoe, Mont-Sainte-Anne). Nekajkrat pa se ji vožnja ni najbolje posrečila, na prvih dveh preizkušnjah sezone v Lurdu je bila deveta, v Fort Williamu pa 11. V Andori, natančneje v Vallnord Pal Arinsalu pa je bila pretekli mesec 12.

V krosu Žakljeva po najboljšo dvajseterico

Tako visoko v tej sezoni svetovnega pokala ni posegla druga slovenska predstavnica v članski konkurenci, Tanja Žakelj. Triintridesetletnica iz Idrije bo kot edina Slovenka nastopila v olimpijskem krosu, na SP pa prihaja s solidno popotnico 12. mesta na prvenstvu stare celine v Münchnu.

"Veseli me, da sem kolikor toliko v redu odpeljala evropsko prvenstvo. Tista dirka v Turčiji (dirka kategorije Horse class, na kateri je zmagala, op. STA) še ni bila posebej relevantna, da bi lahko karkoli sklepala za naprej. Tukaj je bila že boljša konkurenca. Vidim, da lahko tekmujem z dekleti, ne sicer s tistimi prvimi, lahko pa grem motivirana na svetovno prvenstvo," je po nastopu v bavarski prestolnici za tovarniško ekipo Unior Sinter dejala sicer dvakratna evropska prvakinja v letih 2013 in 2014.

"Vidim, da lahko tekmujem z dekleti, ne sicer s tistimi prvimi, lahko pa grem motivirana na svetovno prvenstvo," pravi Tanja Žakelj. Foto: Grega Stopar

V letošnji sezoni svetovnega pokala je dvakrat zasedla mesto med najboljšo dvajseterico. V avstrijskem Leogangu je bila 19., v Vallnord Pal Arinsalu pa 16. V Severni Ameriki na zadnjih dveh postajah svetovnega pokala ni nastopila, moči je usmerila v nastop na EP in SP. Dirka bo v nedeljo ob 13. uri. Doslej je na SP najvišje posegla leta 2014 v Hafjellu, ko je bila četrta.

V članski konkurenci bo pri moških, ti bodo v nedeljo začeli ob 15.15, na startu Rok Naglič, ki bo tudi edini Slovenec v sprinterskem krosu. Pri mlajših članih sta na startni listi Jakob Klemenčič in Matjaž Lozar, Matic Kranjec Žagar, Nace Gnezda in Jan Jereb pa so rezerve.

Pri mlajših članicah bo edina nastopila Vita Movrin, medtem ko bodo pri mladincih na startni listi Žan Pahor, Marcel Gladek in Blaž Kavčič, ki jih tako kot med mlajšimi člani čaka še izbirni trening za nastop na SP.

V kategoriji električnih gorskih koles bo od Slovencev na startu Urban Ferenčak, v tem tekmovanju pa bo nastopil tudi zvezdnik cestnega kolesarstva in nekoč gorski kolesar Peter Sagan iz Slovaške. Med elito olimpijskega krosa bo dirkal tudi olimpijski in nedavni evropski prvak iz Münchna, Britanec Tom Pidcock.

Prvenstvo se bo v sredo ob 12.30 začelo z ekipno preizkušnjo v krosu. Z električnimi kolesi bodo člani tekmovali v petek, ko bosta tudi obe sprinterski preizkušnji v krosu. V soboto in nedeljo pa bo glavni del prvenstva s preizkušnjami članov v spustu in olimpijskem krosu.