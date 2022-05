Popolna prevlada Nizozemke v Baskiji, Urška Žigart najboljša Slovenka

"To je bila krasna, dobro organizirana, pa tudi precej zahtevna dirka, seveda zame še toliko lepša, ker sem dobila vse tri etape," je bila danes v cilju prve ženske izvedbe Dirke po Baskiji v San Sebastianu vesela 25-letna nizozemska zmagovalka. "To je dobra spodbuda za Tour, ki je seveda vrhunec naše sezone," je še dodala Volleringova, trenutno druga kolesarka s svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

