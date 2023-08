Policija preiskala hišo kolesarja Jumbo-Visme

Novica o pozitivnem testu na doping je prišla v javnost 16. avgusta, ko je njegova ekipa Jumbo-Visma to sporočila na družbenih omrežjih, odgovorni pa so hkrati dali vedeti, da je 22-letni Michel Hessmann do nadaljnjega suspendiran, a mu ekipa v težkih trenutkih stoji ob strani.

Nemškega kolesarja so 14. junija testirali zunaj tekmovanja, kar protidopinške službe redno počnejo. V Hessmannovem telesu so našli diuretik, ki ima sposobnost, da prekrije sledi morebitnih nedovoljenih substanc. Pred tem se je konec maja skupaj z moštvenimi kolegi veselil zmage Primoža Rogliča na Giru, kjer je bil Hessmann del zasedbe nizozemskega moštva.

Natanko 16. avgusta je stekla tudi hišna preiskava v regiji Freiburg, kjer živi Hessmann. Med akcijo policisti deželne policije Baden - Württemberg niso našli dopinških substanc, zasegli pa so nosilce podatkov – običajno so to prenosniki in telefoni, izpostavljajo na nemškem sodišču.

Pri Jumbo-Vismi so ravno ta dan izvedeli, da je bila opravljena hišna preiskava, saj jih je Hessmann poklical in dal vedeti, da je policija preiskala njegovo hišo. "Trenutno ne vemo več kot takrat in čakamo na izid. Niti nemško pravosodje niti nemški organ za doping nista stopila v stik z nami za morebitna vprašanja in informacije," sporočajo iz Jumbo-Visme.

Ali bo njegov primer vodil tudi v kazenski pregon, se za zdaj še ne ve in je odvisno od rezultatov preiskave. Hessmann bo zaslišan, preden bo sledila pravnomočna odločitev sodišča. "Na njem je, da dokaže svojo nedolžnost," pravijo na tožilstvu.

V Nemčiji je uporaba dopinga kaznivo dejanje. Od leta 2015 v tej državi velja zakon o dopingu, ki določa, da sta uporaba in dajanje dopinga kazniva. Športniki, ki jih ujamejo, lahko prejmejo največ tri leta zapora in ob tem še denarno kazen. Do danes še noben športnik ni končal v nemškem zaporu zaradi uporabe dopinga.