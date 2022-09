Pogačarju je proga zanimiva. Je to dober obet? #video

"Proga je zelo zanimiva, hitra in tehnična. Če bodo noge dobre, bo prišel tudi dober rezultat. Želim si odpeljati dober kronometer, brez napak in potem se bo v cilju pokazalo, kaj to pomeni v rezultatskem smislu," iz mesta Wollongong v Avstraliji sporoča Tadej Pogačar, ki bo skupaj s partnerko Urško Žigart v zgodnjih nedeljskih urah odprl nastope 17-članske slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Žigartova se bo s startne rampe na traso, ki bo prvič v zgodovini prvenstev enaka za moške in ženske (34,2 km), zapeljala ob 2.46 po slovenskem času, Pogačar pa ob 8.16.

Z vožnjo na čas najprej v ženski in nato še moški konkurenci se bo v mestu Wollongong približno uro vožnje južno od Sydneyja na jugovzhodu Avstralije v nedeljskih zgodnjih urah začelo 95. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu.

Urška Žigart bo Slovenijo zastopala v vožnji na čas, ne pa tudi v cestni dirki, kjer je selektor Gorazd Penko prednost dal drugi trojici (Eugeniji Bujak, Urši Pintar in Špeli Kern). Foto: Vid Ponikvar

Slovenijo bosta v vožnji na čas zastopala Urška Žigart (startala bo ob 2.46 po slovenskem času) in njen zaročenec Tadej Pogačar (8.16). Prvič v zgodovini bosta moška in ženska trasa enaki (34,2 km in 312 višinskih metrov).

Tadej Pogačar o favoritih in trasi za vožnjo na čas:

Trasa bo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev enaka v ženski in moški konkurenci. Tekmovalke in tekmovalce čakata 34,2-kilometrska trasa po mestu Wollongong (v dveh krogih po 16,8 km) in dvakratno prečkanje kratkega, a strmega vzpona na Mount Ousley. Trasa bo razgibana, tehnično zahtevna, dodatno jo bodo otežili številni ovinki po mestnem jedru, ki zahtevajo izdatno pozornost in dobro obvladovanje kolesa. Strokovnjaki pri vrhu napovedujejo specialiste za ravninske kronometre, a šport kot vedno lahko prinese tudi presenečenje.



Profil trase za vožnjo na čas (34,2 km in 312 višinskih metrov):





Bo neverjetna van Vleutnova izjemno sezono kronala še z mavrično majico?

Prvenstvo bodo z vožnjo na čas zjutraj ob 1.35 odprle kolesarke. Favoritinja za naslov svetovne prvakinje je neverjetna Annemiek van Vleuten, aktualna olimpijska prvakinja, v preteklosti tudi že dvakrat svetovna prvakinja v tej disciplini (2017 in 2018). Nizozemka ima za seboj izjemno sezono. Zmagala je na ženski izvedbi Gira, Toura in Vuelti ter klasiki Liege-Bastogne-Liege, do mavrične majice pa si želi priti tudi na cestni dirki.

Bo Annemiek van Vleuten nadaljevala v dominantnem slogu sezone 2022? Foto: Guliverimage

Njeni glavni izzivalki bosta najverjetneje aktualna svetovna prvakinja, rojakinja Ellen van Dijk, ki je tudi državna prvakinja v tej disciplini in vedno pravilno tempira formo, ter aktualna evropska prvakinja, Švicarka Marlen Reusser.

Izjemno motivirana bo tudi domačinka Grace Brown, na katero računajo Avstralci. Brownova, ki je vožnjo na čas na olimpijskih igrah končala tik pod zmagovalnim odrom, na katerem so se zvrstile prej omenjene kolesarke, je državna prvakinja v kronometru in zmagovalka iger Commonwealtha.

Urška Žigart o pripravi in svojih ciljih:

Žigartova upa na uvrstitev med najboljših 15

Edina slovenska predstavnica na startu bo Urška Žigart, aktualna državna prvakinja v vožnji na čas. "Zame bo to prvi kronometer na svetovnih prvenstvih, tako da še ne vem točno, kam meriti. Seveda se bom potrudila po svojih najboljših močeh in upam na dobre noge. Nehvaležno je napovedovati rezultat, a vseeno upam na uvrstitev med najboljših 15," je za Kolesarsko zvezo Slovenije Žigartova sporočila iz dežele tam spodaj.

Startni čas Urške Žigart:

- ob 2.46 po slovenskem času

Na startni listi je 43 kolesark.

Bo Ganna mavričen še tretjič zapored?

Kronometer za moške se bo začel ob 5.40 po slovenskem času, nosilec mavrične majice pa bo znan okoli 9. ure zjutraj.

Bo Filippo Gana ubranil naslov svetovnega prvaka? Foto: Reuters

Glavni favorit za zmago je 26-letni Italijan Filippo Ganna, ki je naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas osvojil lani in predlani. Stavnice veliko možnosti za zmago napovedujejo tudi 22-letnemu Belgijcu Remcu Evenepoelu, ki je v Avstralijo pripotoval na krilih zmagoslavja na Dirki po Španiji (z naskokom je zmagal tudi v posamičnem kronometru v 10. etapi) in bo, če se mu je uspelo regenerirati, ob odsotnosti Wouta van Aerta, ki je vse podredil cestni dirki, zagotovo močno belgijsko orožje na trasi.

Tadej Pogačar na uradnem treningu. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Med favoriti so še Švicarja Stefan Bissegger, aktualni evropski prvak v kronometru, in Stefan Küng, Britanec Ethan Hayter, Danec Mikkel Bjerg, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, Francoz Remi Cavagna, Belgijec Yves Lampaert, zmagovalec uvodnega kronometra na letošnji Dirki po Franciji, Nizozemec Bauke Mollema, Norvežan Andreas Leknessund, Italijana Mattia Sobrero in Edoardo Affini, nosilec rdeče majice na letošnji Dirki po Španiji, Avstralec Luke Plapp in Tadej Pogačar.

Pogačar bo edini slovenski predstavnik na moški preizkušnji, čeprav ima Slovenija dve kvoti, a je ena ostala nezasedena.

Pogačar, ki je na peto celino pripotoval iz Kanade, kjer je pred tednom dni na Veliki nagradi Montreala v razburljivem ciljnem sprintu ugnal van Aerta in zmagal, bo poskušal izboljšati lansko 10. mesto s svetovnega prvenstva v Flandriji. Sicer pa tako kot van Aert razmišlja bolj o cestni dirki, kjer bo prihodnjo nedeljo, 25. septembra, odkrito napadel mavrično majico.

Pogačar: Če bodo noge dobre, bo prišel tudi dober rezultat

Pogačar bo startal med zadnjimi, za njim se bosta na progo podala samo še Evenepoel in Ganna. "Danes smo si ogledali progo, je zelo zanimiva, hitra in tehnična. Če bodo noge dobre, bo prišel tudi dober rezultat. Želim si, da jutri odpeljem dober kronometer, brez napak in potem se bo v cilju pokazalo, kaj to pomeni v rezultatskem smislu."

Startni čas Tadeja Pogačarja:

- ob 8.16 po slovenskem času



Na startni listi je 51 kolesarjev.

Brez olimpijskega prvaka in dvakratnega svetovnega, ki gre na poroko

Najboljšo slovensko uvrstitev v vožnji na čas ima Primož Roglič, ki je leta 2017 v Bergnu na Norveškem osvojil naslov svetovnega podprvaka. Zaostal je zgolj za Nizozemcem Tomom Dumoulinom, ki je že pred prvenstvom končal kariero.

Na startu ne bo niti domačina Rohana Dennisa, dvakratnega svetovnega prvaka v kronometru. Ta se je nastopu na prvenstvu že pred časom odpovedal.

Poleg tega, da mu ne diši trasa, saj meni, da je prekratka in da ima konkurenca na taki razdalji večjo prednost, tekmovanje izpušča tudi iz osebnih razlogov. Danes se v Nemčiji poroči njegov brat, Dennis pa je njegova poročna priča.