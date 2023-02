Pogačar v lov na nov skalp, tokrat po Andaluziji

Na jugu Španije pravkar poteka prva etapa Dirke po Andaluziji, kjer je eden od osrednjih favoritov za zmago slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Vodilni kolesar Mednarodne kolesarske lestvice (UCI) je v odlični formi že na začetku sezone. V ponedeljek je vanjo vstopil z zmago na enodnevni španski klasiki Jaén Paraiso Interio, speljani po makadamskih odsekih in skozi nasade oljk. Dirko po Andaluziji lahko spremljate na Planet 2.

Dirka po Andaluziji ima pet etap, današnja 179-kilometrska etapa je razgibana, kolesarje pa bo popeljala od kraja Puente de Génave do Santiaga de la Espada.

El pelotón ya pasa por la zona de avituallamiento, a 65 km de la meta pic.twitter.com/Fx3f3fDMKy — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) February 15, 2023

Tadeju Pogačarju, ki je nekoliko spremenil svoj tekmovalni koledar in bo izpustil letošnjo Dirko po Združenih arabskih emiratih, ki je za njegovo ekipo zelo pomembna in kjer je že dvakrat zmagal, bodo na poti do zmage na 69. izvedbi Dirke po Andaluziji načrte skušali prekrižati Enric Mas (Movistar), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Mikel Landa in Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorious) ter še nekateri drugi.

Trasa po Andaluziji je Pogačarju pisana na kožo. Pred kolesarji je 845 kilometrov in pet razgibanih etap, v katerih bodo morali skupaj kolesarji premagati skoraj 15.000 višinskih metrov. Najtežja bo že kar 1. etapa s tremi vzponi 1. kategorije, prva vse etape se bodo končale na kratkih ciljnih klancih.

