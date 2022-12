Pogačar prvi zmagovalec madridskega kriterija, niti dež, veter in mraz ga niso zmotili

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec prve izvedbe madridskega kriterija (Criterium de Madrid). V španski prestolnici je v mrazu, dežju in vetru pometel z vso konkurenco, za nameček pa do zmage na dirki na izpadanje pomagal še moštvenemu kolegu pri UAE Emirates Juanu Ayusu.

Tadej Pogačar je na dirki, v kateri so morali tekmovalci prevoziti 20 1,1-kilometrskih krogov po aveniji Paso de la Castellana, silovito napadel šest krogov pred koncem, sledili so Raúl García Pierna, Jorge Gálvez, Carlos Rodríguez in Sergio Román, a mu niso bili kos. Rodriguez in Pierno sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom, piše na spletni strani Revista Mundo Ciclistico.

Že pred sploh prvo izvedbo madridskega kriterija je bil Pogačar odločilen pomočnik mlademu Špancu Juanu Ayusu, ta je v dirki na izpadanje premagal Jonathana Lastro.

Kolesarji UAE Emirates se bodo še decembra zbrali na pripravah v Alicanteju.

