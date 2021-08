Pogačar najbolj plačan med vsemi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po olimpijskih igrah so se pri UAE Emirates dogovorili s Tadejem Pogačarjem za vnovično podaljšanje pogodbe vse do leta 2027, kar je najdaljša pogodba med vsemi kolesarji. Takrat o višini le-te niso govorili, zdaj pa na La Gazzetta dello Sport poročajo, da mu bo na letni ravni navrgla šest milijonov evrov, kar pomeni, da bo do izteka pogodbe iz tega naslova zaslužil 36 milijonov evrov.

Dvakratni zmagovalec Toura je zdaj najvišje na lestvici po višini plače, tudi pred štirikratnim junakom Dirke po Franciji Chrisom Froomom (Israel Start-Up Nation) in trikratnim svetovnim prvakom Petrom Saganom, ki je nedavno podpisal pogodbo s Team TotalEnergies.

Lani je francoski L'Equipe poročal, da bo Froome na letni ravni v žep pospravil 5,5 milijona, Sagan pa je imel pred tem s petimi milijoni evrov najvišjo plačo med vsemi, čeprav pri Cyclingnews.com omenjajo, da naj bi znašala celo 5,5 milijona evrov.

Med bolje plačanimi je tudi Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Med najbolj plačanimi je tudi Primož Roglič, ki bo v prihodnjih sezonah prejel po 2 milijona evrov letno.

Letošnja sezona je bila za Tadeja Pogačarja sanjska. Še drugič zapored je na Elizejske poljane prikolesaril v rumeni majici najboljšega, osvojil še UAE Tour, dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, dirko Po Sloveniji, zmagal prestižno dirko Liege-Bastogne-Liege in bil bronast na cestni preizkušnji na olimpijskih igrah v Tokiu.

Naslednjič ga bomo videli na delu 29. avgusta na klasiki Bretagne-Ouest-France, 12. septembra bo dirkal na evropskem prvenstvu v Trentinu, prav tako na svetovnem prvenstvu v Belgiji ob koncu septembra, sezono pa bo zaključil na Lombardiji 9. oktobra.