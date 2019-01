Pogačar in Polanc dirko po Avstraliji končala med najboljšimi 20

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnoafriški kolesar Daryl Impey je kot prvi ubranil skupno zmago na dirki po Avstraliji, zmage v zadnji etapi, ki se je končala z vzponom na Willunga Hill, se je razveselil Avstralec Richie Porte. Tudi v šesti etapi sta se izkazala Slovenca Tadej Pogačar in Jan Polanc, končala sta jo na 15. oziroma 17. mestu, skupno pa na 13. in 15.

Ciljni sprint na Willungo je zmagal Porte pred Impeyjem in Nizozemcem Woutom Poelsom. Pogačar je na 15. mestu zaostal 20 sekund, čez cilj je prišel v družbi Italijana Domenica Pozzoviva in Novozelandca Georga Bennetta. Drugi Slovenec v dresu ekipe UAE Emirates Polanc je etapo končal deset sekund kasneje in osvojil 17. mesto.

"Za kolesarja, kot sem jaz, je ta dirka težka, saj je v vseh etapah le en ciljni vzpon. Prišel sem z novo ekipo, novimi kolesarji, ki so bili cel teden odlični. Kapo dol Darylu, ampak zmagati šestkrat vzpon na Willungo je nekaj izjemnega. Odličen začetek sezone," je v cilju povedal Porte, ki je na omenjenem vzponu slavil šestič v nizu.

V skupnem seštevku je Impey zmagal s 13 sekundami prednosti pred Portom in 17 pred Poelsom. Pogačar je pridobil eno mesto in osvojil končno 13. mesto, Polanc pa jih je izgubil deset in končal na 15. mestu.

Do današnje etape vodilni Novozelandec Patrick Bevin se je po sobotnem padcu in odrgninam pojavil na startu, a je kmalu odpadel.

Presegla do letos najboljšo slovensko skupno uvrstitev

Jan Polanc je bil na koncu 15. Foto: Žiga Zupan/Sportida Debitant na najvišji ravni kolesarstva Pogačar je med mladimi kolesarji osvojil četrto mesto, pred njim so bili Avstralec Chris Hamilton, Portugalec Ruben Guerreiro in Južnoafričan Ryan Gibbons.

Sicer pa sta Pogačar in Polanc na dirki po Avstraliji, ki je zdaj že tradicionalni uvod v sezono svetovne serije, presegla do letos najboljšo skupno uvrstitev slovenskih kolesarjev. Leta 2012 je bil Kristijan Koren 22., Pogačar je prestavil tudi slovenski mejnik med mladimi kolesarji, saj je do zdaj najboljšo uvrstitev v tem pogledu držal Matej Mohorič, ko je bil leta 2014 11.

Dirka po Avstraliji je bila leta 2016 debitantska tudi za Primoža Rogliča, ki pa je v zadnji etapi, ki se je končala z vzponom na Willungo, odstopil.

Oba Slovenca ostaja v Avstraliji, 27. januarja ju čaka enodnevna dirka Cadel Evans Great Ocean Road Race, ki prav tako šteje za točke svetovne serije.