Uživa v svojem krstu: Razen grenkega priokusa zaradi padca je vse super

Tadej Pogačar je z novo sezono vstopil v svet kolesarstva na najvišji ravni. V dresu UAE Emirates se odlično počuti. Tudi s svojim debitantskim nastopom je za zdaj zelo zadovoljen. Tadej Pogačar, ki se je po koncu lanske sezone iz vrst kontinentalne ekipe Gusto Xaurum preselil v moštvo svetovne serije UAE Emirates, se je izkazal že na prvi etapi Dirke po Avstraliji, ki jo je končal na 19. mestu, medtem ko se mu je v drugi zalomilo v zaključku etape, ko je bil udeležen v padcu in etapo končal na 112. mestu.

Korak dalje je storil na današnji etapi, ko je v cilj pripeljal kot osmi, njegov moštveni kolega Jan Polanc pa je bil v izjemno zgoščeni konkurenci, kjer ne manjka eminentnih imen, kot so Peter Sagan, Richie Porte, Daryl Impey, Elia Viviani in drugi, odličen šesti.

Vrhunci 3. etape Dirke po Avstraliji:

Pogačar v splošni razvrstitvi trenutno zaseda 23. mesto, medtem ko je Polanc na visokem sedmem mestu. Za trenutno vodilnim Novozelandcem Patrickom Bevinom iz ekipe CCC zaostajata 15 sekund.

V novem dresu in novi sredini se dobro počuti

Pogačar pravi, da so se v ekipi Emiratov, ki jo tvorijo znana kolesarska imena, kot so Fabio Aru, Dan Martin, Alexander Kristoff, Diego Ulissi in Fernando Gaviria, zelo dobro ujeli, sam pa se druži predvsem z mlajšo generacijo kolesarjev.

Na Dirki po Avstraliji ga navdušuje množica navijačev ob progi, sive lase mu, tako kot večini, povzroča vročina. Živo srebro se zadržuje pri 30 stopinjah Celzija.

Najtežje šele prihaja

Pogačar napoveduje, da bo najtežje na jutrišnji, 129 kilometrov dolgi etapi od Unleyja do Campbelltowna, kjer kolesarje v zaključku čaka vzpon prve kategorije, ki se bo končal šest kilometrov pred ciljem, nato bo sledil spust.

O končnem zmagovalcu naj bi odločala zadnja, nedeljska etapa, ki se bo po dobrih 151 kilometrih končala z vzponom na Willungo.

Zmagovalec Dirke prihodnosti



Pogačar je v lanski sezoni nase opozoril s serijo vidnejših rezultatov, med katerimi je z naskokom izstopala zmaga na etapni dirki Tour de l'Avenir (Dirka prihodnosti), ki med kolesarskimi strokovnjaki velja za pokazatelja prihodnosti posameznih tekmovalcev. Zmagal je tudi na štiridnevni Dirki miru na Češkem, odličen četrti pa je bil v generalni razvrstitvi največje slovenske dirke, dirke Po Sloveniji. Na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je v kategoriji kolesarjev do 23 let želel stopiti na zmagovalni oder, a se mu ni izšlo, pristal je na sedmem mestu, medtem ko je na evropskem prvenstvu v češkem Zlinu po padcu v zaključku cestne dirke osvojil 12. mesto, 16. pa je bil v vožnji na čas.

Pestra prihodnost

Pogačar bo konec januarja nastopil še na enodnevni dirki za točke svetovne serije Cadel Evans Great Ocean Road Race (27. januarja), kot vrhunce pa je izpostavil še dirki po Baskiji (od 8. do 13. aprila) in Romandiji (od 30. aprila do 5. maja), ter klasiki Valonska puščica (24. aprila) in Liege-Bastogne-Liege (28. aprila).