Komu zadnja etapa in rdeča majica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kolesarji na 26. dirki po Sloveniji je še zadnjih 167,5 kilometra. Štart današnje pete etape bo v Trebnjem, cilj pa bo v Novem mestu, kjer se bomo tako kot v prvi etapi videli klasični ciljni šprint. Zelena, modra in bela majice že imajo novega lastnika, medtem ko bo Luka Mezgec (Michelton-Scott) skušal osvojiti rdečo. Vodilni v skupnem seštevku Diego Ulissi ima pred drugouvrščenim Mezgecem v boju za rdečo majico le dve točki prednosti, zato bi moral ob normalnem razpletu dirke slovenski kolesar ponovno postati najboljši šprinter.

Sicer pa kolesarje na zadnji etapi čakata tudi dva gorska cilja III. kategorije na Brezje in Vahto. Po zadnjem vzponu bo sledila še 30-kilometrska pot do Novega mesta, kjer ne bo zaključnih krogov, kot je bila to nekako že stalnica na kolesarki dirki Po Sloveniji. Sklepno dejanje se bo v Trebnjem začelo ob 10.50.

3D-predstavitev 5. etape

Profil 5. etape: