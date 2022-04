Po napornem dnevu bo Roglič za finiš grizel navkreber

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarje na Dirki po Baskiji, na kateri tudi po štirih etapah vodi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), danes čaka zelo zahteven dan. Peta etapa od Zamudia do Mallabie ima sicer "le" 163,8 kilometra, a je vmes pet kategoriziranih klancev in zaključek navkreber. Etapa se bo začela ob 13.24.