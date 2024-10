Po incidentu na dirki dodatna kazen za Belgijca #video

Čeprav je prejšnji konec tedna na prvi belgijski preizkušnji v ciklokrosu v novi sezoni zmagal Lars van der Haar, pa se je večina pogovorov vrtela okoli incidenta, ki se je zgodil med domačim kolesarjem Elijem Iserbytom in Nizozemcem Ryanom Kampom. Ko sta se kolesarja na trasi zapletla v padec, se je Iserbyt hudo razjezil in se znesel nad kolesom nizozemskega tekmeca. Kaznovan je bil z diskvalifikacijo in kljub temu da se je za svoj izbruh in neprimerno vedenje takoj opravičil, bil deležen številnih kritik. Kaznovan je bil tudi z blago denarno kaznijo, plačati je moral sto švicarskih frankov, in kazalo je, da je zgodba končana.

After crashing Eli Iserbyt decided to stomp all over Ryan Kamp's rear mech, totalling it & forcing Kamp to have to run it back to the pits



Not the smartest way to begin the new CX season...#ExactCross pic.twitter.com/DA6FbERsHX — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) October 12, 2024

A pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) so se odločili, da mu naložijo dodatno kazen. Iserbyt bo dodatno kaznovan še s prepovedjo nastopa na naslednjih treh dirkah in denarno kaznijo v višini 2.500 švicarskih frankov.

Menedžer ekipe Pauwels Sauzen-Bingoal, za katero nastopa Iserbyt, je bil nad odločitvijo UCI razočaran. "Eli se je že javno opravičil, tudi Kampu osebno," je Jurgen Mettepenningen zapisal v ekipnem sporočilu za javnost. "Upal sem, da je dogodek z diskvalifikacijo in denarno kaznijo za nami. Dodatne sankcije bodo zelo vplivale na njegov položaj na lestvici, prav tako pa bo ostal brez denarne kompenzacije za nastop na dirkah, vse skupaj pa je škoda tudi za organizatorje teh dirk. UCI bi problem lahko rešila tudi drugače," je sklenil Mettepenningen.