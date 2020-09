Pirenejski trenutek resnice s tremi zastrašujočimi klanci

Osma etapa letošnje Dirke po Franciji prinaša tri zastrašujoče vzpone, prvega ekstra kategorije na Touru 2020. Primož Roglič in njegova Jumbo-Visma bosta imela priložnost tekmecem v kosti pognati še nekaj več strahu, Tadej Pogačar in UAE Emirates pa bodo lahko popravili škodo, ki so jo utrpeli v petek. Svet se tudi sprašuje, kako močni so preostali favoriti za končno zmago, med njimi predvsem branilec naslova, Kolumbijec Egan Bernal, in njegovi kolegi iz moštva Ineos Grenadiers.