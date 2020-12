Picasso na kolesu za Sportal: S črkami je večji križ kot z oblikami #video

Dvainpetdesetletni Anthony Hoyte je velik ljubitelj kolesarstva. In glede na to, da ima veliko znanja tudi s področja oblikovanja, ki pa ga v svojem vsakodnevnem poklicu ne izkorišča, se je odločil, da ti dve ljubezni združi v eno. Na Stravi, priljubljenem športnem portalu, kjer kolesarji in tekači beležijo svoje dosežke, je začel objavljati ne samo kilometre, ki jih dnevno prekolesari ali preteče, ampak je naredil korak dlje in začel na kolesu ustvarjati prave mojstrovine.

Pred dnevi je na londonskih cestah prekolesaril traso v obliki voščila Vesel božič. Za 126 kilometrov je potreboval več kot devet ur, samo oblikovanje traso pa mu je vzelo kar tri mesece.

Vesel božič, ki je navdušil splet

Že vse od leta 2016 ob izteku leta pripravi posebno božično kreacijo na Stravi. Letos je to napis Merry Christmas (Vesel božič), ki ga je oblikoval v 126 kilometrov dolgi vožnji s kolesom. Oblikovanje na cesti mu je vzelo več kot devet ur – v povprečju je prevozil samo 13.8 kilometra na uro –, še precej več, kar tri mesece, pa je porabil za načrtovanje projekta na računalniku.

S črkami je težje kot z oblikami

"Kadar ustvarjam oblike, kot je žival ali človek, se mi že ob pogledu na zemljevid vedno ponudi oblika, ki spominja na nos ali kaj podobnega, od tam gradim podobo, medtem ko je pri črkah stvar precej bolj zahtevna in temu primerno vzame tudi več časa," je za Sportal povedal Hoyte.

VIDEO: Anthony Hoyte o ustvarjanju podob s kolesom

"Seveda to ni moja edina dejavnost. Ravno obratno, rišem med odmori med delovnim časom ter ob večerih, zato načrtovanje tudi traja tako dolgo, sicer pa se ukvarjam s povsem drugo dejavnostjo. Delam kot svetovalec pri obnavljanju starodavnih zgradb."

Prvo plačano naročilo

Prvi pisni izdelek na Stravi je ustvaril oktobra letos. Šlo je za plačano naročilo. Njegovo prvo. Za nekdanjega igralca ragbija, danes zvezdnika resničnostnih šovov Joshuo JP Pattersona, je oblikoval posebno traso, ki jo je znani Britanec pretekel v okviru letošnjega londonskega maratona, tega so izvedli v virtualni različici.

Napis Rise Up na natanko 42-kilometrski trasi je bil njegovo prvo plačano naročilo.

Ker je Patterson tekel v podporo kampanji podjetja Buxton Water’s z iniciativo "Don’t give Up, Rise Up", je Hoyte zanj izrisal traso v obliki besedne zveze Rise Up.

To pa ni bilo edino navodilo – trasa je morala meriti natanko 42 kilometrov, poleg tega je bilo zaželeno, da vodi mimo največjih londonskih znamenitosti. Na koncu je bila to zgodba o uspehu. Patterson je maraton po zaviti trasi uspešno pretekel, pot pa mu je Hoyte kazal na kolesu. Od tod tudi njegov odtis na Stravi.

Sicer pa je Hoyte GPS-umetnine začel ustvarjati leta 2016, dve leti pozneje pa so ga pri kolesarski reviji Bicycling razglasili za Picassa na kolesu (Pedalling Picasso).

Najbolj ponosen je na Božička iz leta 2018.

Najbolj ponosen na Božička iz leta 2018

Njegov najljubša stvaritev je Božiček (umetnini je nadel naslov Ho Ho HO) iz leta 2018, ki ga je odpeljal na ulicah Birminghama. Unikatno podobo so si pri profesionalni kolesarski ekipi Cofidis izposodili za svojo božično čestitko, britanska Strava pa jo je kot božično voščilnico uporabila leto pozneje.

"Tudi letošnja slika mi je precej všeč, po odzivih sodeč, je zanimiva tudi za širšo javnost," je dejal Hoyte. Prispevek o njegovi najnovejši mojstrovini so namreč objavili vsi največji kolesarski portali, opazili pa so ga tudi pri BBC.

Ena prvih kreacij na Stravi (Yorkshire Kudos) je iz julija 2016.

Priznal je, da se mu na temo novega koronavirusa, zaradi katerega se je začasno preoblikoval v tekača, še ni porodila ideja, ki bi si zaslužila izvedbo v praksi, in dejal, da je običajno vse skupaj bolj stvar navdiha.

"Šele ko opazim kakšno zanimivo obliko, se mi porodi ideja. Le redko načrtujem, razen za božič in ob naročilu," je dodal.

Kamera GoPro za nejeverne tomaže

Razmišlja tudi o nakupu kamere GoPro, s katero bi lahko ovekovečil svoje dejanje in prepričal nejeverne tomaže. Še vedno se namreč najde kdo, ki mu oporeka, češ, da podobe tako ali tako ustvarja v Photoshopu.